Preminuo računalni inovator Robert Taylor

U 85. godini života od komplikacija vezanih uz Parkinsonovu bolest preminuo je Robert Taylor (poznatiji i kao Bob Taylor), osoba koja je dala veliki doprinos razvoju računalne tehnologije kakvu danas poznajemo.



Prvu značajniju ulogu u svijetu računalne tehnologije Taylor je imao 1961. godine kao projektni menadžer u Američkoj svemirskoj agenciji, gdje je imao priliku informirati se o radu Douglasa Engelbarta na Stanfordskom istraživačkom institutu (SRI) koji je radio na projektu boljeg povezivanja i interakcije između čovjeka i tadašnjih računala. Taylor je odlučio preusmjeriti određena sredstva koja su mu bila na raspolaganju u Engelbartov projekt, iz kojeg se na kraju izrodio prototip prvog računalnog miša.



Godine 1966. prelazi u Američko ministarstvo obrane gdje postaje direktor ureda za istraživanje načina procesuiranja informacija koji je tada bio dio agencije ministarstva Advanced Research Projects Agency, poznatije po kratici ARPA. Na novom radnom mjesta odmah se suočio s problemom. ARPA je u to vrijeme radila na tri različita projekta smještena na zasebnim lokacijama, a za njihov nadzor su se koristila tri zasebna računalna terminala.



Stoga je za Taylora posao nadzora svih projekata bio težak zadatak (s obzirom da je stalno morao prelaziti s jednog na drugi terminal). Stoga je zamislio računalnu mrežu koja bi povezala sve projekte agencije, a njemu omogućila da ih sve nadzire pomoću samo jednog računalnog terminala. Taylor je uspio nagovoriti direktora agencije Charlesa M. Herzfelda da odobri financiranje njegove ideje, a iz tog projekta se razvila računalna mreža ARPANET, koja se smatra pretečom današnjeg Interneta.



Godine 1970. zapošljava se u novo formiranom laboratoriju Palo Alto Research Center (PARC) tvrtke Xerox Corporation, kao voditelj dnevnih operacija i osobni zamjenik voditelja laboratorija Jeromea I. Elkinda. PARC je bio inovativan mali istraživački tim koji je promijenio svijet tehnologije.



U prostorijama ovog laboratorija razvijen je i prototip Xerox Altoa, prvog računala razvijenog za rad s grafičkim sučeljem, tehnologije koje su dovele do razvoja laserskih pisača, softver za grafički dizajn (zaposlenici laboratorija John Warnock i Charles Geschke poslije su osnovali tvrtku Adobe Systems) te programi za obradu teksta temeljeni na danas popularnom WYSIWYG konceptu (program Bravo koji je zaposlenik laboratorija Charles Simonyi odnio u Microsoft poslije je postao temeljem za razvoj Microsoft Worda).



Vodstvo Xeroxa nije imalo viziju prepoznavanja velikog potencijala ovih ideja i tehnologija koje je razvio njihov laboratorij, niti su pružili prijeko potrebnu financijsku pomoć za njihov daljnji razvoj i komercijalizaciju. Stoga je s vremenom PARC napustilo većina nadarenih inovatora, a ideje i tehnologije nastale u okviru PARC-a direktno su preuzele druge tvrtke (tako je Apple preuzeo ideju osobnog računala s grafičkim sučeljem) ili pak nove tvrtke koje su osnovali sami bivši zaposlenici PARC-a.



Sve navedeno natjeralo je i Taylora da 1983. godine napusti Xerox i posveti se radu na manjim projektima sve do umirovljenja 1996. godine.