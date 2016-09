Pretvorite svoj automobil u autonomni za samo 999 dolara

George Hotz je američki haker poznat po hakiranju (jailbreakanju) iPhonea i PlayStationa, a u posljednje se vrijeme bavi "hakiranjem" automobila. Njegov startup Comma.ai ima plan izraditi i prodavati set kojim bi se svaki automobil mogao lako pretvoriti u samoupravljani – i to za samo 999 dolara, koliko će ovaj kit koštati.

O ovoj je ideju već bilo govora u medijima, no do sada je sve zvučalo kao daleki san jednog entuzijasta, dok ovih dana Hotz nije izjavio da će svoj set za uradi-sam autonomni automobil početi isporučivati već do kraja ove godine. Osim cijene od 999 dolara kupci će morati plaćati i pretplatu od 24 dolara kako bi dobivali sve softverske nadogradnje.

Comma.ai sustav oslanja se na kamere postavljene na vozilo sprijeda i straga, a funkciju autopilota mehaničkim putem prenosi na pedale i volan vozila, pa mu vozač može bez brige prepustiti svoj posao. "Ako je Tesla iOS autonomnih automobila, mi želimo biti Android" – u jednoj je rečenici Hotz sažeo misiju svoje kompanije.