Prezentirana iskustva hrvatskih korisnika Salesforcea

Baš kao i oni u svijetu, i hrvatski korisnici Salesforcea dolaze iz različitih industrija, pa čak i iz neprofitnog sektora. Primjer za ove posljednje je međunarodna organizacija Crveni nosovi klaunovidoktori, kojima je Salesforce donirao licence, a HSM informatika osigurala implementaciju sustava, kako bi ih podržali u misiji donošenja osmijeha i radosti djeci koja se liječe u bolnicama.

Izvršna direktorica hrvatske podružnice Crvenih nosova Mladenka Majerić predstavila je na događaju njihov rad i pojasnila kako im je uvođenje Salesforcea pomoglo da učinkovitije prate transparentnost svog financiranja i poboljšaju komunikaciju sa svojim donatorima.

Govoreći pred stotinjak okupljenih o trendovima u prodaji, Jakov Urbanke operativni direktor HSM informatike, istaknuo je koristi od unaprjeđenja tehnologije, ali i naglasio da se poduzeća koja žele napraviti veći iskorak prvenstveno trebaju mijenjati iznutra – primjenom najboljih svjetskih praksi u vođenju prodaje, kao što su specijalizacija prodajnih funkcija te sustavno praćenje prodajnog procesa.

Predstavnik Salesforcea za srednju i istočnu Europu Istvan Viz istaknuo je kako kupci danas prođu 60 posto prodajnog ciklusa prije nego dođu u kontakt s osobom u prodaji, dok se očekuje kako će do 2020. godine proći čak 85 posto procesa prije tog trenutka. Rekao je kako na prodaju utječe sve od pretrage na Googleu, društvenih medija, korisničkih recenzija do Internet rasprava, zbog čega je trenutni pristup prodaji dugoročno neodrživ.

Kristina Toth Đurić, direktorica računovodstvenog servisa Dodana vrijednost okupljenima je pojasnila kako je Salesforce njezinoj tvrtki pomogao da lakše prati potencijalne klijente, bolje organizira podršku klijentima i objedini komunikaciju s njima na jednom mjestu. Direktor prodaje tvrtke Micro-Link Darko Žvan predstavio je kako su u toj tvrtki organizirali različite prodajne procese u Salesforceu, ističući kvalitetnije planiranje buduće prodaje kao glavnu prednost koju im je novi CRM donio.

„Neosporno je da su danas promjene neophodne. Od načina razmišljanja, komunikacije s klijentima i vođenja poslovanja, do korištenja tehnologije koja vas može podržati u daljnjem rastu. Salesforce je neosporni globalni lider u CRM rješenjima i iznimno mi je drago da sve više tvrtki u Hrvatskoj i regiji to i prepoznaje.“ – zaključio je Jakov Urbanke po završetku događaja.