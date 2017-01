Prijava poreza na kapitalnu dobit – može i online

Tvrtka Croatian Tax Tab Ltd. razvila je i pustila u rad web servis www.kapitalnadobit.hr za laku i brzu prijavu poreza na kapitalnu dobit. Iza nje stoje stručnjaci iz firme Koios koji imaju veliko iskustvo u razvoju IT rješenja za financijski sektor u regiji.



Država je novu obvezu zakomplicirala, prijava ide kroz vrlo zahtjevni JOPPD obrazac (sadrži 19 stranica s objašnjenjima), a takvi su zadaci idealni za rješavanje u digitalnom svijetu. Stoga je razvijen jednostavan online alat čiji je cilj je promovirati digitalni način poslovanja, a cijene su simbolične.



Uvođenje nove obveze izazvalo je kod građana poprilične nedoumice, a vidi se i kako su neinformirani. Portal kapitalnadobit.hr je proveo anketu u suradnji s nekoliko drugih portala, odgovorilo je 3.505 ljudi, a neki od odgovora su poražavajući. Čak 52 posto građana nije znalo što je porez na kapitalnu dobit, a 77 posto ispitanika ne zna što je potrebno napraviti da bi se ispunila porezna obveza i kako se porez prijavljuje. Građani mahom neće znati sami ispuniti JOPPD obrazac, a angažiranje poreznih savjetnika bilo bi im komplicirano, skupo i neisplativo.



Prema podacima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) dionicama je u 2016. trgovalo oko 21.000 fizičkih osoba, a predstavnici društava za upravljanje investicijskim fondovima procjenjuju kako je oko 80.000 njihovih ulagača u obvezi platiti novi porez.



"Budući da je fizičkim osobama i dalje praktički nemoguće prijaviti porez digitalnim putem, unatoč svim najavama u proteklih petnaestak godina, razvojem ovog servisa željeli smo pomoći velikom broju građana koji će se naći u novoj obvezi. Iza servisa stoji složen sustav koji građanima pomaže da brzo i sigurno dobiju ispunjen JOPPD obrazac, kao i bankovnu uplatnicu s točnim brojem računa za uplatu i pozivom na broj. Vjerujemo da je ova usluga ujedno i dobar pokazatelj kako bi trebale izgledati moderne usluge u financijskom sektoru koje su namijenjene najširoj populaciji građana", izjavio je Stjepan Pavlek, direktor tvrtke Croatian Tax Tab Ltd.