Prijavite se na 10. Sagena Security Day

Sagena organizira jubilarnu 10. konferenciju pod nazivom Sagena Security Day. Konferencija će se održati u četvrtak 12. listopada 2017. u Kraš auditoriumu u Zagrebu. Ovu konferenciju posvećenu IT sigurnosti Sagena organizira zajedno s njihovim partnerom kompanijom McAfee.



Ove godine Fokus konferencije bit će na novoj EU uredbi - General Data Protection Regulation (GDPR). O primjeni novih EU standarda u zaštiti podataka i informacija predavanje će održati stručnjak iz tvrtke Borea d.o.o., Damir Paladin. Stručni predavači iz tvrtke McAfee pokazat će kojim rizicima tvrtke mogu biti izložene. Objasnit će pristup McAfeea u pripremi za GDPR te rješenja koja pomažu da se udovolji zahtjevima nove EU uredbe.



Ove godine pridružit će se i predavači iz tvrtke FOX-IT tako ćemo čuti kakav je njihov pristup kibernetičkoj sigurnosti, kako pomiriti zahtjeve visoke sigurnosti i slobodnog protoka informacija te zaštititi državne i financijske institucije i kritičnu infrastrukturu.



Cilj konferencije je predstaviti najnovije trendove u industriji, te upoznati najnovija rješenja u IT sigurnosti. Izlaganja su kao i do sada na engleskom i hrvatskom jeziku. Sagena Security Day prilika je da na jednom mjestu upoznate brojne kolege zadužene za IT sigurnost, razmijenite iskustva, te pronađete rješenja za eventualne sigurnosne probleme s kojima se susrećete, ali i da se zabavite uz neformalna druženja.



Real-time obavijesti i novosti možete pratiti preko Sageninog twitter i facebook profila. Rok za prijavu je 6. listopada 2017., a više detalja o konferenciji možete naći na www.sagena-sd.com