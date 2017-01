Prijavite se na BootcampIT - besplatni program osposobljavanja programera u Rijeci

BootcampIT je besplatni tromjesečni program intenzivnog osposobljavanja programera, koji se održava s ciljem da polaznicima omogući zapošljavanje odmah po završetku programa.

Program organizira znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci Step Ri, uz potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država Zagreb, a prijaviti se mogu nezaposlene osobe do 29 godina starosti s osnovnim informatičkim znanjem te dobrim poznavanjem engleskog jezika, i to do 15. siječnja 2017. godine.

Svi zainteresirani mogu poslati svoju prijavu na mail bootcampit@uniri.hr, s tim da prijava mora sadržavati popunjenu prijavnicu, CV i kopiju osobne iskaznice.

Izabrani kandidati proći će selekcijski postupak koji se sastoji od tri kruga, s tim da će se završni razgovor djelomično održati i na engleskom jeziku.

BootcampIT održat će se od početka ožujka do kraja svibnja, a više informacija možete saznati na službenoj web stranici, gdje se također nalazi i kalendar predavanja.