Prijavite se na Hack IT! hackaton

Ove jeseni Hrvatski Telekom donosi puno inicijativa. Pod kapom STEM hub-a organiziraju nekoliko interno/eksternih inicijativa kako bi potaknuli inovativno okruženje, priljev novih ideja u kompaniju te stvorili nove izvore prihoda.



Pored innovation campa, namijenjenog studentima, prvi puta organizira se Hack it! hackathon koji je otvoren za sve inovatore – interno i eksterno. Timovi proaktivnih i inovativnih programera, talenti iz različitih poslovnih područja i kreativci iz cijele Hrvatske osmišljavaju kako će se odvijati komunikacija u budućem, digitalnom svijetu.



Ukratko:

• preko 50 stručnjaka, mentora i gostiju

• 24 sata hakiranja, kreativnosti i inovacija

• nagrade: 20.000 kn te inovativni uređaji

• i naravno, puuuno kave, red bulla i odlične hrane!



Sve to pripremaju Hrvatski Telekom i startup inkubator hub:raum 4. i 5. studenog 2016. u STEM hub inovacijskom centru u Parku Stara Trešnjevka 2, Zagreb.



Želite iskoristiti tu priliku i zajedno s Hrvatskim Telekomom osmisliti komunikaciju budućnosti, prezentirati svoj rad pred investitorima i medijima?

Onda nemojte propustiti ovu mogućnost. Prijavite se na Hack it! hackathon. Već imate svoj tim? Tim bolje :) Prijavite i njih.



Više na www.hackit.hr