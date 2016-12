Prijem Nougata puževim korakom

Google je objavio svoj zadnji izvještaj za ovu godinu vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida. Iz izvještaja je vidljivo kako je Nougat jedna od najsporije prihvaćenih inačica Androida ikada.



Slične probleme je imao i njegov prethodnik – Marshmallow (Android 6.0) kojemu je gotovo godinu dana trebalo do 18,7%. Nougat je i sporiji – on je s prošlomjesečnih 0,3% napredovao do čak 0,4%. Usporedbe radi prastari Froyo već godinama, pa tako i ovaj mjesec drži isti postotak – 0,1%.



Izvještaj nije naklonjen ni većini ostalih inačica Androida jer su gotovo sve odreda zabilježile pad. Lollipop je unatoč tome što je i dalje najzastupljeniji Android pao s 34,1% na okruglih 34%. KitKat je s prošlomjesečnih 25,2% pao na 24%.



Inačice Gingerbread i Ice Cream Sandwich izgubile su 0,1% korisnika čime su pale na 1,2% (studeni: 1,3%). Zadnji gubitaš na popisu je Jelly Bean koji je s prošlomjesečnih 13,7% pao na 12,8%, čime je izgubio 0,9% korisnika.



Jedini koji su tijekom zadnjih mjesec dana zabilježili porast su Marshmallow i Nougat. Marshmallow trenutno pogoni 26,3% aktivnih Android uređaja, što je povećanje od 2,3% (studeni: 24%), a Nougat kako smo već naveli 0,4% Android uređaja što je povećanje od 0,1% u odnosu na mjesec ranije.