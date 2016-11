Priprema se nova klasifikacija SD kartica

SD kartice postale su sveprisutne i prešle su put od rješenja za čistu pohranu podataka, primjerice u fotoaparatima, do memorije koja sve češće služi za proširenje kapaciteta mobilnih uređaja. Iz tog razloga je i njihova klasifikacija po maksimalnoj brzini čitanja i zapisivanja podataka postala pomalo zastarjela.

Primjerice, kartice s oznakom Class 1, jednako kao i one razreda Class 10, imaju mogućnost sekvencijalnog čitanja i zapisivanja podataka brzinom od 10 MB/s, no razlika se pojavljuje u nesekvencijalnom (nasumičnom) pristupu podacima karakterističnom za rad kartica u mobilnim uređajima. Posebice se to tiče pokretanja mobilnih aplikacija s njih.

Iz tog je razloga udruženje SD Association izdalo novu specifikaciju SD 5.1, prema kojoj se u kategoriju A1, po performansama pri izvođenju mobilnih aplikacija, svrstavaju kartice koje pružaju najmanje 1.500 nasumičnih operacija čitanja te 500 istovjetnih operacija zapisivanja podataka u sekundi, a sve to uz brzinu čitanja/pisanja od 10 MB/s.

Osim klase A1, koja je po trenutačnoj situaciji dovoljna za glatko izvođenje aplikacija, SD Association će uskoro proširiti ovu klasifikaciju na nešto brže i sporije SD kartice.