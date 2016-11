U pripremi Miix 720 tablet s Kaby Lake procesorima

Njemačka internetska stranica WinFuture uspjela se dokopati specifikacija koje se odnose na budući Lenovo Miix 720 tablet. Prema njima novi model će donijeti znatna poboljšanja u odnosu na postojeći.



Novi Miix 720 bit će pogonjen od strane Intelovih procesora najnovije, sedme generacije poznatije još kao i Kaby Lake serija. Za sada su poznata tri različita modela – Core i3-7100U, Core i5-7200U te najjači Core i7-7500U.



Po pitanju radne i podatkovne memorije Lenovo je odlučio svojim kupcima osigurati podršku za do 16 GB DDR4 memorije te do 1 TB podatkovnog prostora (PCIe SSD). Nadalje, tu je i podrška za bežične tehnologije – Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth (4.1). Miix 720 imat će pored standardnih USB 3.0 i USB 2.0 portova i jedan USB 3.1 (USB-C) port koji će ujedno služiti i za punjenje baterije.



Baterija je kapaciteta 41 Whr, što će prema proizvođačevim proračunima biti dovoljno za do osam sati neprekidnog rada. Zaslon tableta bit će i dalje dijagonale 12“, ali nešto veće rezolucije – 2.880 x 1.920 piksela. Odvojiva tipkovnica je također unaprijeđena te sada ima i pozadinsko osvjetljenje tipki.



Miix 720 imat će i stereo zvučnike, 3,5-milimetarski audio priključak te čitač memorijskih kartica microSD formata. Sa stražnje strane Lenovo je smjestio kameru rezolucije 5 MP, a s prednje kameru rezolucije 1 MP.



Budući da se temelji na Windowsima 10 (Home) Lenovo je osigurao i podršku za Windows Hello. Težina tableta je oko 780 grama, debljina 8,9 milimetara, a uz priključenu tipkovnicu ukupna težina se povećava na 1,1 kilogram, a debljina na 14,6 milimetara.