Problemi za LG G5 zbog bankrota jednog proizvođača dijelova

Ovogodišnji flagship mobilni telefon LG G5 imao je nešto manji tržišni uspjeh u odnosu na konkurenciju, a uskoro će biti predstavljen i njegov nasljednik (najvjerojatnije na predstojećem MWC-u). No zahvaljujući svojem hardveru ali i pristupačnoj cijeni u odnosu na konkurenciju sa sličnim značajkama, još uvijek je aktualan na tržištu.



No njegova proizvodnja koja bi trebala završiti u lipnju ove godine, čini se, dovedena je u pitanje. Prema informacijama koje stižu iz Južne Koreje, tvrtka Hallacast, jedini LG-jev dobavljač stražnjeg dijela metalnog kućišta LG G5 telefona, podnio je zahtjev za bankrotom.



Taj događaj mogao bi utjecati i na planiranu daljnju proizvodnju LG-jevog još uvijek aktualnog flagship uređaja. Na samom početku prodaje LG G5 uređaja stražnji dio kućišta za LG su izrađivale tri tvrtke (Hallacast, Fine Technix i BYD), no na kraju ekskluzivno pravo kao jedini dobavljač stražnje strane kućišta dobila je upravo tvrtka Hallacast.