Proglašene najbolje iPhone fotografije za ovu godinu

IPPAWARDS - Brendan O Se, iPhone 6s

iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) najdugovječnije je natjecanje za najbolju fotografiju snimljenu Appleovim mobitelom, pokrenuto nedugo nakon pojave prvog iPhonea. Kao i iPhone, ove godine obilježava svoj 10. rođendan, a ovoga su tjedna dodijeljene i desete jubilarne nagrade za najbolje fotografije snimljene iPhoneom.

Grand prix za najboljeg fotografa dobio je američki fotograf Sebastiano Tomada za fotografiju Children of Qayyarah snimljenu u ratnoj zoni Iraka.

IPPAWARDS - Sebastiano Tomada, iPhone 6s

Osim ove nagrade, dodijeljene su i one za fotografiju godine. Prvo mjesto zaslužio je Brendan O Se iz irskog Corka za sliku Dock Worker, drugo Yeow-Kwang Yeo iz Singapura za uradak The Performer, te treće Kuanglong Zhang iz Shenzhena za The City Palace. Zanimljivo, samo posljednja navedena fotografija snimljena je iPhoneom 7, dok su za ostale zaslužni modeli 6s i 6 Plus.

Osim glavnih nagrada dodijeljene su nagrade i u 20 drugih kategorija podijeljenih po temama, a svi nagrađeni uradci mogu se vidjeti na službenim stranicama natječaja.