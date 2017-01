Program Bug Future Showa 2017

Došlo je vrijeme da u miru pručite raspored događanja Bug Future Showa 2017 - i ove godine smo pripremili dva "tracka" predavanja, panela, radionica i zabave u dvije dvorane Kina Europa, kao i izložbu gadgeta naših sponzora u foajeu. Vidimo se u četvrtak, 26. siječnja, s početkom u 10:00 sati, a ako još uvijek nemate pozivnicu - nekoliko komada preostalo je za najupornije na mailu info@bfs.bug.hr.



Bug Future Show 2017: Building A Better World

Glavna dvorana



10:00

Otvaranje vrata glavne dvorane



10:30

Dobrodošli na #BFS2017 - Miro Rosandić, glavni urednik Buga



Keynote predavanje: „Ima (li) nade za Hrvatsku: obrazovanje, tehnologije, budućnost“, Boris Jokić, Institut za društvena istraživanja

Surova hrvatska stvarnost vezana uz odgoj i obrazovanje suočit će se tijekom uvodnog predavanja s koncepcijama budućnosti uzrokovanih tehnološkim razvojem i sve složenijom društvenom strukturom. Kakva je budućnost škole? Kakve veze s činjenicom da hrvatski gimnazijalci uče informatiku prema programu iz 1993. imaju ekonomija dijeljenja i 3D printeri? Ima li mjesta za budućnost u zemlji koja bi se mogla zvati Republika Prošlost? Ima (li) nade za Hrvatsku…



Panel-rasprava: „Učitelji heroji: arhitekti boljeg svijeta“

Oni prkose zastarjelom obrazovnom programu približavajući tehnologiju, matematiku, elektroniku i znanost najmlađima koristeći odgojne metode budućnosti koje su osmislili sami. Učitelji heroji u vlastitoj režiji „podvaljuju“ djeci ljubav prema učenju i znanjima neophodnim za život u drugačijem, boljem svijetu, opremajući razrede iPadima, vodeći ih na virtualna putovanja, nižući odličja na natjecanjima znanja diljem svijeta, približavajući najsuvremenije tehnološke dosege čak i onima predškolskoj dobi. Čudotvorce koji će vas zapanjiti predstavit će te ih propitati o njihovim motivima, rezultatima, ali i preprekama na koje nailaze najveći među najvećim arhitektima boljeg svijeta, Toni Milun.

Moderator: Toni Milun, Visoko učilište Algebra

Sudionici:

Ksenija Blagec , odgajateljica, DV „Srednjaci“, Zagreb

, odgajateljica, DV „Srednjaci“, Zagreb Marlena Bogdanović , Učiteljica razredne nastave, Osnovna škola Tučepi

, Učiteljica razredne nastave, Osnovna škola Tučepi Dejan Nemčić , Nastavnik geografije, Osnovna škola braće Radić, Botinec

, Nastavnik geografije, Osnovna škola braće Radić, Botinec Nikola Dmitrović, Nastavnik informatike, XV. gimnazija, Zagreb



Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2017



12:10 – Pauza



12:25

Panel-rasprava „Roboti napadaju: umjetna inteligencija u dobru i zlu“

Računala postaju pametnija, sposobnija i efikasnija od ljudi, a mobilni appovi, gadgeti i roboti odrađuju za nas poslove zbog kojih postojeća zanimanja postaju izlišna, čak i kada nisu rutinirana. Dolazi era vladavine umjetne inteligencije u kojoj automobili voze sami, mobiteli daju bolje pravne savjete od odvjetnika, roboti bolje lijeće od kirurga, a strojevi kuhaju bolje od Michelinovih chefova, no nije sve tako – bijelo! Što ako računalna pamet otiđe predaleko? Jesu li ostvarivi scenariji u kojima će roboti uništiti ljude? Umjesto da služi nama, hoćemo li mi postati sluge digitalnoj tehnologiji? Odgovore će sa svojim sugovornicima potražiti doajen BFS-a Darian Škarica.

Moderator: Darian Škarica, DivIT

Sudionici:

Saša Kramar , član Uprave Hrvatskog Telekoma

, član Uprave Hrvatskog Telekoma Drago Galić , Bug

, Bug Sven Marušić , Infocumulus

, Infocumulus doc. dr. sc. Ana Sovi Kržić, predsjednica Hrvatskog robotičkog saveza



Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2017



13:25 – Pauza



13:40

Keynote-perdavanje: „Digitalna privatnost – The Good, Bad and the Ugly“, Alan Đurić, Co-Founder & CTO, Wire, Švicarska

Od kada uživamo u blagodatima Interneta gdje god poželimo i kada god poželimo do naših je podataka moguće doći - gdje god i kad god. Što je tu dobro, a što loše, a što grozno doznat ćemo od čovjeka koji je sve to osjetio na vlastitim primjerima. Jedan od najvećih svjetskih stručnjala za VoIP koji je karijeru gradio u Skypeu i čije standarde danas koriste WhatsApp, Facebook Messanger i Viber tijekom svojeg predavanja će objasniti i kako smatra da bi se trebala kretati hrvatska startup scena, te što je sve na njoj Good, Bad i Ugly...



Intervju uživo: „Hrvatski pauk u osvajanju Amerike – CES 2017“

Najveća hrvatska ekspedicija svih vremena vratila se sredinom siječnja s CES-a, najvećeg svjetskog sajma novih tehnologija, gdje su kao pobjednici Idea Knockouta imali izlagački štand. Kako je jedanaest STEMI-jevaca i pet hexapod-robota preživjelo fizički najizazovniji sajam na svijetu? Zašto su im na CES-u pristupili i što su od njih htjeli predstavnici Applea, Amazona, Googlea, Samsunga i Philipsa? Kako se oduprijeti izazovima kockarnica, partyja i zabave „lakih nota“ kada si prvi put u životu u Las Vegasu, a mlad si i željan provoda jednako koliko i poslovnog uspjeha? Koji je rezultat nastupa STEMI-ja na CES-u 2017? Što su – osim sebe – zanimljivo vidjeli u Americi? Kako je bilo u posjetu NASA-i u L.A.-ju?

Moderator: Antonio Zavada, N1 Televizija

Sudionici:

Marin Trošelj , Co-Founder & CEO, STEMI

, Co-Founder & CEO, STEMI Vedrana Miholić , direktorica u CROZ-u, partner u projektu STEMI

, direktorica u CROZ-u, partner u projektu STEMI Antun Vukićević , Co-Founder & Hardware Engineer, STEMI

, Co-Founder & Hardware Engineer, STEMI Luka Fuček, Co-Founder & CTO, STEMI



Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2017



Startup stars: „Clockwork Briefcase – pazi, bomba!“, Aleksandar Dlabač

Drugoplasirani natjecatelj s Idea Knockouta pokazat će nam svoj kovčeg-bombu i pozvat će ekipu iz publike da ju pokuša na glavnoj pozornici BFS-a deaktivirati... Ne uspiju li, svi ćemo zajedno odletjeti u zrak!



Startup stars: „Gammachef – osobni robot-kuhar“, Dražen Drnas i Đulijano Nola

Duo od pašticade i lešade zadat će zadatak prvom na svijetu robotu-kuharu te će najsretniji i najgladniji imati priliku degustirati jelo na glavnoj pozornici BFS-a i ispričati nam je li Gamma zbilja i chef!



15:15 – Pauza



15:30

Panel-rasprava: „Gig-ekonomija: revolucija na tržištu radne snage“

Nakon Ubera i Airbnba koji su prateći trend sharing ekonomije izmijenili tržište taksi usluga i hoteljerstva, tehnologija će uzrokovati kudikamo dramatičniju promjenu – nestati će tržište rada kakvog poznajemo! Umjesto da nas zapošljavaju korporacije, međusobno ćemo zapošljavati jedni druge jer – dolazi era gig-ekonomije. Hoće li „gigeri“ biti oni koji će zarađivati najviše? Hoćemo li se moći obogatiti koristeći aplikacije za „giganje“? Kako će se u eksploziji freelansanja i svojevoljnog napuštanja radnih mjesta snaći države i poreznici? Nestanak postojećih zanimanja i stvaranje novih prilika je za one koji prvi prihvate tehnološku promjenu, a kako u tu priliku doći saznat ćemo od sugovornika moderatorice Tanje Ivančić.

Moderator: Tanja Ivačnić, Večernji list

Sudionici:

Ivan Rendulić , Gigley, CEO

, Gigley, CEO Luka Tomašković , Zagrebačka banka

, Zagrebačka banka Hrvoje Balen , Visoko učilište Algebra

, Visoko učilište Algebra Aron Paulić, direktor Buga



Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2017



16:30 – Pauza



16:45

Keynote predavanje: „Sadržaj je Kralj, Kralj je mrtav, dugo živio Sadržaj“, Ella Dvornik

Tradicionalni mediji, tradicionalni sadržaji, pa i tradicionalne vrijednosti i znanja žrtve su novih generacija odraslih uz suvremene tehnološke dosege. Odumire stari način komuniciranja i rađa se novi, a protagonisti koji odrastaju digitalno grade novu medijsku vladavinu na račun one koja nestaje. U predavanju najutjecajnije hrvatske blogerice saznajte kako su pojedinci preuzeli masovne medije.



Panel rasprava: „Superjunaci budućnosti“

Na samom kraju Bug Future Showa u jedinstvenoj raspravi po prvi puta u povijesti sučelit će se Superman, Batman i Spiderman kako bi – pred očigledni odlazak u mirovinu – raspravljali o tome tko će ih naslijediti. Tko su idoli, zvijezde i superjunaci generacija u dolasku? Čije će postere naši klinci lijepiti po svojim zidovima? Može li Snapchat nadomjestiti čar stripova, YouTube uzbuđenje koncerta, a Battlefiled 1 užitak ratnih filmova? Je li desetljetne superjunake pregazila tehnologija pomičući granicu imaginacije? Najmoćniji trio svih vremena priprema odgovore na ova pitanja u spektakularnoj završnici BFS-a 2017.

Moderator: Superman

Sudionici:

Spider-man , superjunak

, superjunak Batman, superjunak



Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2017



Proglašenje dobitnika glavne nagrade Hrvatskog Telekoma



18:00 – Pauza uz video program



18:30 – Projekcija treće sezone serije Silicijska dolina - sve epizode, HBO

Program u dvorani Muller



11:00 – „PC hardver – što donosi 2017.?“, Denis Arunović, Bug Lab

Da li će AMD s novim procesorima Ryzen i grafičkim karticama Vega uspjeti biti izravna konkurencija arh-rivalima – Intelu i Nvidiji? Može li Intel zadržati vodstvo u proizvodnji čipova? Da li je 2017. godina kada će 4K monitori postati mainstream? Odgovore na sva ova i još mnoga slična pitanja saznajte na predavanju Bugovog specijalista za čipove svih boja i oblika.



11:45 – „Fotkaona by Xperia – Male tajne fotkanja smartfonom 01“, Goran Kovačević Kova, fotograf

Saznajte što je dobar kadar i zašto je kompozicija bitna, što to čini dobru fotografiju i kako koristiti svjetlo. Primijenite naučeno odmah kroz kameru vašeg mobitela jer tajne koje odmah daju rezultate pobudit će vam želju za fotografiranjem!"



12:45 – „Radno okruženje budućnosti – Polycom RelPresence Trio“, Dario Marušić, Veracomp, Presales engineer

Živimo u vremenu kada su ljudi umreženi odnosno povezani više nego ikad u povijesti čovječanstva kako privatno tako i u poslovnom svijetu. Potreba za komunikacijom prisutnija je češće nego ikad, a video konferencijska tehnologija postala je dostupnija, interoperabilnija i jednostavnija za korištenje.



13:15 – „MAKERbuino – edukativna 'sastavi-sam' igraća konzola“, Albert Gajšak, MAKERbuino

MAKERbuino je startup osamnaestogodišnjeg zaljubljenika u tehniku iz Karlovca. Poslušajte neobičnu pričo o istoimenoj edukativnoj igraćoj konzoli koju morate sastaviti sami da bi je mogli koristiti, te čujte i počujte o zgodama i nezgodama koje su pratile njezin razvoj.



13:45 – „Računalno razmišljanje – trebate ga odmah, sada, odmah!“, Lidija Kralj, Visoko učilište Algebra

Jeste li možda nasjeli na nedavnu foru na društvenim mrežama s pitanjem „Što ćete najprije otvoriti…“? Za rješavanje takvog problemskog zadatka dobro bi vam došlo malo računalnog razmišljanja. Otkrijte što se sakriva iza buzzworda „Computational thinking“ i provjerite kako se snalazite u rješavanju logičkih zadataka, analiziranju problema i pronalaženju smislenog rješenja.



14:15 – „Redizajn tportala – kako tehnološka rješenja mijenjaju digitalnu strategiju medija“, Petra Kenda, voditeljica projekta redizajna tportala, Hrvatski Telekom i Boris Radošević, urednik Tehno rubrike na tportalu, Hrvatski Telekom

Posjetiteljima BFS-a bit će predstavljen novi, redizajnirani tportal koji osim promjena na frontendu donosi i redizajn cijelog backend sustava i CMS-a koji unaprjeđuje korisničko iskustvo, kako čitateljima tako i cijelom tportal timu. Novi 'featuri' vezani uz unos i predstavljanje sadržaja, kao i novi oglašivački formati bitno utječu na strategiju digitalnog izdavaštva i transformaciju monetizacijskih modela.



14:45 – „PlayStation VR ekskluzivno u HT ponudi“, Krešimir Bekić, Hrvatski Telekom

PlayStation VR stigao je upravo u ponudu Hrvatskog Telekoma! Od visokooktanskih sportova budućnosti u igri RIGS: Mechanized Combat League do ronjenja u morima prepunim morskih pasa u igri PlayStation VR Worlds, vožnje nevjerojatnih superautomobila u Driveclub VR ili napetog terora u Until Dawn: Rush of Blood i mnogim drugima, nove stvarnosti čekaju svakoga. Probajte na Bug Future Showu!



15:45 – 17:45 – Demo room: Isprobajte Microsoft Hololens, powered by SPAN

Uređaj koji je pokrenuo hype oko dopunjene stvarnosti postao je – dio stvarnosti! Isprobajte Miscosoft HoloLens, headset kojeg danas kloniraju svi, odmahujući rukom na VR i stavljajući najjače karte na – AR! Uz Spanove eksperte HoloLens iskustvo će vam biti nezaboravno, a za svoj vremenski „slot“ predbilježite se na Spanovom štandu u foajeu Kina Europa.