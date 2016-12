Projekt Skype s klaunom proširio se i na KBC Osijek

Projekt „Smijeh je lijek - Skype s klaunom“ namijenjen uveseljavanju djece na liječenju na onkološkim odjelima hrvatskih bolnica proširio se na Osijek gdje je u KBC-u Osijek na Odjelu za dječju kardiologiju, nefrologiju, hematologiju i onkologiju održan prvi klaunovski poziv putem Skype-a kao i nastup uživo od strane klaunovadoktora. Djeca će tako i ubuduće, jednom tjedno, imati priliku komunicirati s klaunovimadoktorima, uživati u njihovom veselom posjetu te na opušteniji i ugodnji način, doživjeti svoj boravak u bolnici. Projekt Smijeh je lijek – Skype s klaunom CRVENI NOSOVI započeli su zahvaljujući podršci Hrvatskog telekom u okviru projekta „Zajedno smo jači“, a podršku je pružila i tvrtka Microsoft Hrvatska.



Povodom početka projekta u Osijeku, izvršna direktorica Udruge CRVENI NOSOVI klaunovidoktori Mladenka Majerić je rekla: „Sretni smo što smo, zahvaljujući podršci partnera, projekt Skype s klaunom uspjeli proširiti i na Slavoniju, na Odjel za dječju kardiologiju, nefrologiju, hematologiju i onkologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. KBC Osijek redovito posjećujemo tri puta mjesečno, a zahvaljujući ovom projektu, klaunovi mogu svaki četvrtak donositi radost djeci oboljeloj od malignih bolesti. Projekt smo počeli provoditi u veljači ove godine u Zagrebu, a do sada smo u zagrebačkim bolnicama ostvarili sveukupno 35 poziva djeci na liječenju. Projekt se provodi u popodnevnim satima kada su bolnički hodnici tihi i kada je tuga najizraženija, posebno nas veseli što smo upravo u takvoj atmosferi omogućili smijeh djece na liječenju.“



Inače, cilj ovog projekta je, uz pomoć modernih tehnologija, povećati dostupnost klaunovadoktora oboljeloj djeci koja su zbog teškog stanja u izolaciji i kojoj je onemogućena vanjska interakcija. Klaunovidoktori su uz KBC Osijek, dostupni i na Zavodu za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju KBC-a Zagreb te Zavodu za hematologiju i onkologiju „Dr.Mladen Ćepulić“ Klinike za dječje bolesti Zagreb. Druženje s djecom putem Skype-a održava se na način da se jedan klaun nalazi u uredu CRVENIH NOSOVA ispred računala i priprema se za javljanje djeci u nekoliko bolnica, dok se u svakoj od bolnica nalazi drugi klaun koji obilazi i animira djecu da dođu razgovarati s klaunom putem Skype-a. Klaun u bolnici i klaun preko Skype-a pozivaju djecu u igru, a iz ekrana ispadaju loptice, balončići, zagrljaji i dolijeću djeci koja su ispred njega. Nakon 20 minuta, poziv završava u jednoj bolnici i klaun se javlja idućoj bolnici, u kojoj ga čekaju neka nova djeca i drugi kolega klaun. Djeca se spremno uključuju u komunikaciju i igru s klaunovima i oduševljena su čarobnim klaunovskim trikovima i zanimljivim pjesmama.



“Projekt „Skype s klaunom“ rezultirao je smijehom i radošću, kako malih pacijenata, tako i djelatnika naše Klinike. Kako znamo, smijeh blagotvorno djeluje na dječji duh, a ovakvim projektima te planiranim terminom komunikacije kada je broj djelatnika na odjelu manji svakako činimo više za animaciju djece, a time i za njihov duh. Ovim projektom i novim tehnologijama stvaramo pozitivniju hospitalnu , ali i radnu atmosferu na Klinici za pedijatriju te smo zahvalni na pozitivnoj inicijativi i omogućenoj realizaciji samog projekta“, rekla je glavna sestra Klinike za pedijatriju, Karolina Kramarić Ratković.



U projektu sudjeluje i tvrtka 3 PRO koja je u svrhu uspostave video poziva implementirala Office 365 te konfigurirala Skype for Business i provela edukaciju. Također, jednom tjedno pruža podršku kao i pomoć kada zatreba.



Svoje doživljaje je podijelio i Mario Perković, klaun iz Osijeka koji se naziva dr. Žbunj: “Djeci dolazimo u satima kad im je najdosadnije u bolnici, kad se sve smiri i vlada neka posebna tišina. U to bi vrijeme djeca, da nisu u bolnici, ručala sa svojim roditeljima ili se odmarala u ugodnoj atmosferi svoga doma. Na sreću, u bolnicu tada dolazimo mi, klaunovidoktori, a jedina nam je želja vratiti djeci osmijeh na lica. Prilikom prvog Skype poziva u osječkoj bolnici, shvatio sam pravu vrijednost ovog projekta i skoro su mi potekle suze radosnice. U trenutku sam shvatio koliko se dajemo djeci i koliko su ona zbog toga sretna i koliko su očarana čarolijom naših točaka. Stvaramo posebnu emisiju uživo za djecu u kojoj ona imaju glavnu ulogu, razgovaraju i igraju se s nama. Pa tko bi to mogao napraviti bolje nego CRVENI NOSOVI klaunovidoktori!“



