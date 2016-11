Pronađena prva molekula nalik na živu u međuzvjezdanom plinu

Još je u devetnaestom stoljeću mladi francuski kemičar Louis Pasteur (to mu je bio prvi korak prema slavi!) otkrio kako postoje kemijski spojevi koji se ni po čemu međusobno ne razlikuju: ni po boji, ni po talištu, ni po vrelištu, ni po topljivosti. Imaju istu strukturnu i (dakako) molekularnu formulu. Isti spojevi no ipak nisu, jer se po jednom razlikuju. Jedan od spojeva u paru zakreće ravninu polariziranog svjetla na lijevu, a drugi na desnu stranu, za isti iznos, razumije se.



Pasteur je pretpostavio, a drugi su utvrdili i potvrdili. Parnjaci se razlikuju oblikom molekule. Oni se naime jedan prema drugome odnose kao predmet i slika u zrcalu koji se ne mogu preklopiti. Baš kao lijeva i desna šaka, lijeva i desna cipela ili lijeva i desna rukavica. (Stoga se takvi objekti zovu kiralnima, prema grč. heir - ruka, šaka.) I što sad? Kemijski kuriozitet, ništa više…



Ne baš. U doba moje mladosti izbila je velika afera oko lijeka talidomida. Lijek koji su liječnici propisivali trudnicama radi umirivanja i lakšeg spavanja na kraju se pretvorio u strašan san: majke su rađale djecu sa zakržljalim udovima ili sasvim bez njih. A sve zato što oni koji su lijek pustili na tržište nisu obratili pažnju na to da se pod imenom talidomida krije smjesa “lijevih” i “desnih” molekula, smjesa dvaju – kako bi kemičari rekli –enantiomera. Jedan od enantiomera zaista je bio lijek, no drugi je bio čisti otrov: dok je prvi bio sedativ drugi je bio teratogen!



Nije to sve. Sve su aminokiseline u našem ogranizmu “lijeve”, svi šećeri “desni”. Na pitanje zašto molekule bjelančevina nisu izgrađene podjednako od “lijevih” i “desnih” aminokiselina lako je odgovoriti, no zašto smo izgrađeni baš ovako, a ne kao naše slike u zrcalu (od “desnih” aminokiselina i “lijevih”šećera) o tome se vode rasprave već čitavo stoljeće – i nikako da se primaknu rješenju. Amionokiseline su pronađene i u meteoritima, no kao smjese jednakih dijelova “lijevih” (S) i “desnih” (R) molekula, kao racemat. (Oznake S i R dugujemo i našem kemičaru Vladimiru Prelogu koji ih je uveo s dvojicom kolega, Cahnom i Ingoldom.)



No vratimo se naslovu. U broju od 17. lipnja ove godine uglednog znanstvenog časopisa Science izišao je članak sedmorice američkih znanstvenika u kojem pišu da su pronašli prvu kiralnu molekulu u međuzvjezdanom plinu. Riječ je o nečemu vrlo reaktivnom, što se ne pojavljuje u živim bićima. Trivijalno ime molekule je propilen oksid, formula joj je CH 3 CHCH 2 O (s time što je iz grafičnih razloga ispuštena veza koja spaja kisik s drugim ugljikovim atomom). Ukratko, molekula se sastoji od tročlanog prstena s dva ugljikova i jednim kisikovim atomom, te metilne skupine kojoj molekula zapravo duguje kiralnost. (Kemičari dugo nisu vjerovali da su tročlani prsteni mogući sve dok jedan takav nije pronašao hrvatski kemičar Leopold Ružička u insekticidu piretroidu izoliranom iz dalmatinskog buhača.)



A sad malo astronomije. Molekulu su pronašli prema mikrovalnom zračenju iz područja Sagittarius B2 u pravcu središta galaksije. U tom se smjeru nalazi, na udaljenosti 8,5 kiloparseka (28 tisuća svjetlosnih godina) od Zemlje, veliki oblak prašine i plina u kojem nastaju zvijezde. Propilen oksid su identifirali usporedbom oko 450 spektralnih linija koje su snimljene radioteleskopima u Parkesu i Green Banku (GBT).



U međuzvjezdanom je plinu već identificirano oko dvije stotine molekula s time da se svake godine otkriva petnaestak novih. CH 3 CHCH 2 O bila bi samo još jedna molekula - da ta molekula nije kiralna.



Na jedno pitanje znanstvenici još trebaju odgovoriti. Iz formule je jasno da propilen oksid može postojati u obje enantiomerne forme, R i S, no nije jasno u kojoj formi postoji u međuzvjezdanom plinu. Postoji li kao ravnomjerna smjesa oba enantiomera (racemat) ili jedan enantiomer prevladava?



To nam tek ostaje da vidimo. Znanstvenici se spremaju da enigmu rasvjetle preciznim mjerenjem polarizacije mikrovalnog zračenja. Pokaže li se da jedan enantiomer prevladava, onda je vrlo izgledno da će se pronaći odgovor zašto aminokiseline i šećeri postoje samo u jednoj enantiomernoj formi. Njihova kiralnost potječe od propilen oksida koji je nastao u protozvjezdanom oblaku, oblaku iz kojeg je nastalo Sunce i sve što kruži oko njega.



Zato sam i rekao u naslovu da su astronomi pronašli molekulu “nalik na živu”, ma što biolozi o tome mislili.