Propala tvrtka Point of View

Loše stanje na tržištu osobnih računala osim pada prodaje donosi i druge posljedice kao što je propast nekad poznatih i cijenjenih proizvođača.



Takav je primjer tvrtke Point of View osnovane 2000. godine koja je nedavno na sudu u matičnoj Nizozemskoj proglasila bankrot.



Riječ je o tvrtki koja se proslavila prvenstveno svojim GeForce grafičkim karticama nastalima u partnerstvu s Nvidijom, a potom je poslovanje proširila i na druga područja kao što su dodaci za osobna računala, tableti i prijenosna računala.



Tvrtka Point of View je vrhunac uspjeha dosegla u vrijeme GeForce 8000 serije grafičkih kartica 2006. godine, dok je polagani pad tvrtke započeo pojavom GeForce 600 grafičkih kartica 2012. godine.



Prva grafička kartica koju su pod svojim brandom predstavili na tržištu bila je GeForce grafička kartica iz serije FX5000.



Proizvodi tvrtke Point of View prvenstveno su plasirani na europsko tržište, iako je tvrtka imala podružnice i u Kini, Tajvanu te SAD-u.