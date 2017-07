Prvih sto zaposlenika Sedam IT

Stoti zaposlenik Sedam IT je Josip Mandić, koji se pridružio tvrtki nakon završenog diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, na radnom mjestu Softwer Developera.





Josip Mandić u tvrtku Sedam IT došao je kao student ljetne prakse 2016. godine, završavajući diplomski studij i radeći na diplomskom radu: “Detekcija i lokalizacija osoba na slikama korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža.” Već tada pokazao je izniman interes za razvojem aplikacija i softvera. Nakon što je ove godine obranio diplomski rad, Josipu je ponuđeno stalno radno zaposlenje, što je i komentirao: “S veseljem sam prihvatio ponudu za formalnim zapošljavanjem u Sedam IT. Kako sam već prošle godine imao prilike započeti svoju suradnju sa tvrtkom, imao sam godinu dana vremena upoznati kolege i posao kojim se bave. Moj mentor, ali i cjelokupni tim bili su mi podrška od samih početaka. Prepoznali su moje potencijale i suočili me sa izazovima gdje sam imao prilike pokazati svoje znanje. Drago mi je što sam imao prilike sudjelovati i na prvom webinaru u organizaciji CISEx-a prenoseći svoja iskustva studentskih praksi. Veselim se svim novim projektima i potencijalima koji su mi u Sedam IT otvoreni.”





Kako je u travnju ove godine najavila, tvrtka Sedam IT nastavila je rast broja zaposlenika i u samo tri mjeseca zaposlila 10 novih stručnjaka te tako narasla na ukupno 100 zaposlenika. Ovo je tvrtkin rekord, a rast posljednjih godinu dana obilježilo je i otvorenje ureda u Splitu. Sedam IT koji je na tržištu prepoznat kroz svoja vlastita rješenja kojima korisnici daju iznimno povjerenje - Sedam CRM, Sedam Kontakt centar, Sedam LI, Sedam Karat24, nudi i partnerska rješenja i proizvode vodećih svjetskih ICT kompanija.







“Drago nam je što je Josip prihvatio našu ponudu i kao svoje prvo radno mjesto odabrao upravo Sedam IT. Program mentorstva unutar tvrtke već godinama uspješno funkcionira što nam omogućuje pravovremenu edukaciju mladih kolegica i kolega koji se nakon fakulteta suočavaju sa prvim ozbiljnim životnim odlukama. Veseli me činjenica da velik broj mladih ljudi želi biti dio našeg tima, potvrđujući kako su naša tvrtka i organizacijska kultura jedinstvene na tržištu. Naše planove stabilno i kontinuirano ispunjavamo, i danas, po prvi puta brojimo 100 stručnjaka. Kao dio osnivačkog tima Sedmice i prateći razvoj kroz ovih 14 godina, ponosim se činjenicom kako napredujemo, rastemo i razvijamo se.” istaknula je Irena Kevo, članica Uprave Sedam IT.