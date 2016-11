Putem računalnih mreža svake sekunde ukradu se 22 dokumenta

Poslovni podaci najveća su vrijednost kompanija, a njihova količina raste stopom od 50 posto godišnje. No, istodobno rastu i rizici od virusa, krađe podataka ili ucjene zlonamjernim programima koji blokiraju korisnikov sustav. Istraživanja pokazuju kako je tijekom 2015. godine u svijetu putem računalnih mreža ukradeno više od 700 milijuna dokumenata, broj napada s pomoću zlonamjernih programa porastao je samo u toj godini za 165 posto, a gotovo 40 posto kompanija napadnuto je virusima, stoji u priopćenju iz Hrvatskog Telekoma.



Rastuća specijalizacija među cyber kriminalcima dovela je do pojave „burze“ cyber kriminala. Različiti „pružatelji” ove „usluge” nude probijanje sigurnosti tvrtki po cijenama već od 100 američkih dolara. O važnosti cyber sigurnosti najbolje govore rezultati istraživanja prema kojima je čak 90 posto velikih organizacija i 74 posto malih i srednjih tvrtki u Velikoj Britaniji u 2015. imalo neku vrstu sigurnosnog proboja. Više od 80 posto sigurnosnih proboja ostaje neotkriveno dulje od tjedan dana, a tri četvrtine ih otkrije netko drugi, a ne sama napadnuta tvrtka, kažu nadalje u HT-u.



Kao odgovor na rastuće sigurnosne, a i ostale poslovne izazove, Hrvatski Telekom je pripremio novi Magenta 1 koncept za poslovne korisnike kojim želi svojim korisnicima omogućiti sigurno poslovanje, a kroz uključivanje cloud usluga i doprinijeti značajnom povećanju njihove produktivnosti. Uz sigurnost i pouzdanost, Magenta 1 koncept donosi potpunu konvergenciju fiksne i mobilne mreže po radnom mjestu, a namijenjen je svim poduzetnicima, bez obzira na veličinu i djelatnost.



„Istraživanja pokazuju da tvrtke koje spremaju svoje podatke u cloud, uz veću sigurnost ostvaruju značajno smanjenje troškova i povećanje produktivnosti. Čak 70 posto tvrtki koje su poslovanje prebacile na cloud, kao rezultat toga uspijeva dodatno investirati u svoj posao, a gotovo 60 posto tvrtki koje koriste usluge u cloudu ostvaruju značajno povećanje produktivnosti“, izjavio je direktor Sektora za marketing poslovnih korisnika Hrvatskog Telekoma, Jerko Dumanić.



"Novi Magenta 1 koncept za poslovne korisnike po prvi puta na domaćem tržištu donosi potpunu konvergenciju fiksne i mobilne mreže po radnom mjestu. Novi koncept namijenjen je svim poduzetnicima, bez obzira na veličinu i djelatnost, a odlikuje ga jednostavnost, sigurnost i pouzdanost, kao i jednostavna nadogradnja novim uslugama. Među predstavljenim poslovnim profilima korisnici mogu pronaći odgovarajuće za sve svoje zaposlenike, bili oni u pretežno uredu, izvan njega ili podjednako.



Poslovni korisnik Magenta 1 za svoje lokacije bira između optičkog pristupa internetu, koji uključuje simetrične down/upload brzine od 10/10 Mbit/s do 1/1 Gbit/s, garanciju dostupnosti i backup širokopojasnog paketa koji uključuje uvijek najveću brzinu širokopojasnog interneta dostupnu na korisnikovoj lokaciji, te 4G backup.



Za svoje zaposlenike korisnik Magenta 1 usluga može birati između četiri poslovna profila: Office, Mobile, Anywhere ili Executive, gdje posljednja dva uključuju potpunu konvergenciju fiksne i mobilne mreže, a namijenjeni su zaposlenicima koji svoj posao obavljaju u pokretu, kakvih je danas sve više. Za najzahtjevnije korisnike koji barataju osjetljivim informacijama u poslovne profile je uključena i usluga Mobile Iron koja štiti važne dokumente od krađe, a omogućava i pregled korištenja mobilnih uređaja i upravljanje njima s bilo koje lokacije.



Korisnik Magenta 1 poslovnog profila kroz uslugu Cloud Storage dobiva i 1 TB diskovnog prostora po zaposleniku za pohranu svojih datoteka kojima može pristupiti putem računala, tableta ili mobitela bilo kada i bilo gdje. Svi podaci sigurno su pohranjeni u HT-ovom podatkovnom centru u Hrvatskoj, a za sve dokumente osigurana je i sigurnosna kopija. Usluga Office 365 uključuje programe koje velika većina poslovnih korisnika već koristi (Word, Excel, PowerPoint i Outlook), a Antivirus zaštita osigurava podatke u svim sustavima korisnika.



Svi poslovni profili opremljeni su i inovativnim uslugama poput HT Business Connecta i HT Web Connecta. HT Business Connect donosi fiksnu liniju na mobilni telefon čime propušteni pozivi postaju stvar prošlosti, dok je HT WebConnect kolaboracijski alat koji omogućava uključivanje u razgovor većeg broja suradnika na različitim lokacijama, a za sudjelovanje nije potrebna instalacija, nego samo internetska veza i web preglednik. HT BusinessConnect i HT WebConnect korisnicima donose smanjenje troškova, a pritom im pružaju potpuno nove komunikacijske mogućnosti", stoji u priopćenju Hrvatskog Telekoma.