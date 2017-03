Qualcomm donosi 4G i na feature mobitele

Qualcomm je predstavio novi SoC za tzv. obične mobitele – Qualcomm 205 Mobile Platform. Kao što je vidljivo ovo je ujedno i prvi SoC koji je prema ranijim najavama dobio i novo brendiranje bez naziva Snapdragon.



Qualcomm 205 Mobile Platform ima dvije jezgre brzine 1,1 GHz i Adreno 304 grafiku, a namijenjen je uređajima iz donjeg segmenta ponude koji će se prodavati na tržištima u razvoju poput Indije i Latinske Amerike. Od tehnikalija je poznato kako će ovaj SoC putem X5 modema (LTE Cat. 4) omogućiti feature mobitelima preuzimanje sadržaja s interneta brzinom do 150 Mbps te slanje sadržaja brzinom do 50 Mbps.



Pored 4G mreža Qualcomm 205 podržava još i 3G te 2G mreže. Qualcomm se pobrinuo i za podršku za Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.1), VoLTE i VoWIFI tehnologije. Uređaji opremljeni ovim SoC-em moći će imati do dvije kamere rezolucije 3 MP (prednju i pozadinsku) te zaslone VGA rezolucije.



Što se memorija tiče Qualcomm 205 Mobile Platform podržava LPDDR2 i LPDDR3 RAM te eMMC 4.5 Flash memoriju. Nadalje tu je i podrška za lokacijske servise (GPS, GLONASS, Beidou) te podrška za dvije SIM kartice.



Prvi uređaji temeljeni na ovom SoC-u očekuju se tijekom idućeg kvartala.