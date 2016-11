Qualcomm predstavio 10-nanometarski Snapdragon 835

Qualcomm je na ovogodišnjem izdanju Tech Forum konferencije u New Yorku odlučio javnosti ukratko predstaviti svoj novi SoC, Snapdragon 835. Riječ je o novom tvrtkinom flagship čipu koji će naslijediti postojeći Snapdragon 821.



Nigdje tijekom predstavljanja nije bilo riječi o Snapdragon 830 čipu, no i on bi se u određenom trenutku trebao pojaviti na tržištu, ali čini se kako je Qualcomm donekle promijenio svoju politiku što se tiče imenovanja njihovih najsnažnijih čipova.



Novi Snapdragon 835 u svojim će tvornicama proizvesti tvrtka Samsung, koristeći najnoviji 10-nanometarski FinFET proizvodni proces. Za razliku od 14-nanometarskog procesa, novi 10-nanometarski proces donosi 27% bolje performanse i 40% bolju energetsku učinkovitost.



Novi čip dolazi i s podrškom za novu generaciju Qualcommove tehnologiju brzog punjenja baterije pod imenom Quick Charge 4, koja omogućuje da baterija nakon ciklusa punjenja od samo 15 minuta od potpune ispražnjenosti dosegne kapacitet od 50%.



Nova verzija Quick Charge tehnologije donosi INOV (Intelligent Negotiation for Optimum Voltage) funkcionalnost koja se brine za normalno funkcioniranje baterije, kabela i konektora i sprječava njihovo moguće oštećenje, a tu je i podrška za Googleove najnovije smjernice za punjenje baterija putem USB Type-C priključka.



Drugi detalji o čipu zasad nisu otkriveni, no najavljeno je kako će se prvi uređaji sa Snapdragon 835 čipom na tržištu pojaviti u prvoj polovici iduće 2017. godine.