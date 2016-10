Rast neto prodaje Tele2 Hrvatska za 5 posto

Tele2 AB objavio je danas konsolidirane rezultate poslovanja za treći kvartal 2016. godine. Tele2 Hrvatska ostvario je porast neto prodaje za 5 posto na 319 (303) milijuna kuna u trećem kvartalu 2016.



„Zadovoljna sam kontinuiranim razvojem i napretkom ostvarenim u ovom kvartalu, kao i izvanrednim doprinosom mobilnog segmenta na našim glavnim tržištima. Naša „Value Champion“ strategija i pozicioniranje, u kombinaciji s kontinuiranim fokusom na pružanje najboljih rješenja mobilnih bežičnih tehnologija i neprestano preispitivanje troškovne strukture, osigurat će trajnu i održivu vrijednost, kako našim korisnicima tako i dioničarima“, izjavila je Allison Kirkby, predsjednica Uprave Tele2 AB.



Rast broja korisnika iz drugog kvartala uz kontinuiranu promjenu strukture u korist pretplatnika, nastavio se i u trećem kvartalu te je neto prirast korisnika iznosio 70.000 (66.000).



Zahvaljujući većem prihodu od prodaje opreme, društvo Tele2 Hrvatska je u trećem kvartalu 2016. godine ostvarilo porast neto prodaje za 5 posto te je ona iznosila 319 (303) milijuna kuna.



U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi od krajnjih korisnika su porasli za 1 posto te iznose 182 (181) milijuna kuna.



Veći troškovi naknada za radiofrekvencijski spektar su i u ovom kvartalu negativno utjecali na kvartalnu dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) koja iznosi 40 (44) milijuna kuna.



U trećem kvartalu društvo Tele2 nastavilo je sa širenjem ponude za pretplatnike. Riječ je o EKIPNOJ tarifi, proizvodu koji odgovara na komunikacijske potrebe ponajprije obitelji, obrtnika, manjih poduzetnika, ali naravno i svih ostalih koji traže uštedu kroz kvalitetnu uslugu i ponudu prilagođenu njihovim potrebama.

Osim toga, početkom listopada Tele2 je svoje fleksibilno plug&play rješenje za brzi kućni internet ponudio korisnicima na probu u trajanju od 30 dana bez naplate ikakvih troškova. “Pokućni internet” temelji se na najmodernijoj 4G infrastrukturi, dostupnoj diljem zemlje, a koja u usporedbi sa klasičnim internetom putem fiksne linije pruža odlično korisničko iskustvo u smislu brzine surfanja, primanja i slanja velikih audio-vizualnih dokumenata i veće kvalitete gledanja vizualnih sadržaja na internetu.



„Zadovoljni smo što i u trećem kvartalu 2016. godine nastavljamo s uvođenjem noviteta i unapređenjem naše ponude. Bit ćemo i dalje ustrajni u tome da svojim korisnicima ponudimo fleksibilna rješenja koja su visokokvalitetna i jednostavna za uporabu, i to po izuzetno atraktivnim cijenama. U prilog tome istaknuo bih našu novu EKIPNU tarifu koja korisnicima omogućuje upravo sve navedeno – fleksibilnost, jednostavnost, kvalitetu i kontrolu troškova. Izvrsnost u podatkovnim uslugama, što je potvrđeno istraživanjem tvrtke P3 Communications, omogućuje nam da proširimo našu ponudu te novim proizvodom „Pokućni internet“ konkuriramo tradicionalnim fiksnim operaterima koji nude usluge pristupa internetu na zastarjelom fiksnom ADSL-u. Reakcije tržišta, to jest prodajni rezultati su čak i iznad naših očekivanja, a osobne me posebno vesele vrlo pozitivne povratne informacije korisnika koje se odnose prije svega na brzine interneta koje im naš proizvod omogućava“, rekao je predsjednik Uprave Tele2 Viktor Pavlinić.