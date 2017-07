Rekordnih 17.000 sudionika na Microsoft partnerskoj konferenciji

Na godišnjoj partnerskoj konferenciji Microsoft Inspire, koja se do 13. srpnja održava u Washingtonu u SAD-u pred više od 17.000 partnera iz brojnih zemalja širom svijeta, predstavljen je novi set komercijalnih ponuda zasnovanih na najboljim proizvodima kompanije. Tako je predstavljen Microsoft 365 Enterprise koji obuhvaća Office 365 Enterprise, Windows 10 Enterprise, i Enterprise Mobility + Security.



S druge strane Microsoft 365 Business, čija će verzija za biti dostupna od 2. kolovoza, osmišljena je kako bi malim i srednjim tvrtkama pružila kompletno rešenje za produktivnost i sigurnost, uz naglašene funkcije za IT menadžment. Ona obuhvaća Office 365 Business Premium, sigurnosne i upravljačke funkcije Office aplikacija i Windows 10 uređaja – kojima se kompletno upravlja s jedinstvene lokacije preko centralizirane konzole za implementaciju i sigurnosna podešavanja uređaja i korisnika.



Microsoft 365 predstavlja novi i sveobuhvatniji pristup prema partnerima i klijentima prilikom čega se produktivnost, sigurnost i upravljanje uređajima više ne promatraju kao zasebni zadaci, već kao jedna cjelina. Prema procjeni analitičke kuće “Forrester Consulting”, Microsoft 365 Enterprise uvećava potencijal za prihodovanje za više od 50 posto u odnosu na Office 365.



Kako bi doprinio kompanijskom cilju ostvarivanja 20 milijardi dolara od clouda u 2018. godini, Microsoft je zajedno sa svojim hardware partnerima Dell EMC, HPE i Lenovo na Konferenciji priopćio i dostupnost Microsoft Azure Stack usluge. Radi se o proširenju Azure cloud platforme koja omogućava agilnost, ubrzanu inovaciju i potpuno nove hibridne cloud scenarije i za one organizacije koje posluju na on-premise sustavima. Tako Azure Stack nudi konzistentnu platformu za hibridni cloud, pružajući idealno rješenje korisnicima koji žele fleksibilnost bez potrebe za izgradnjom aplikacija na drugačiji način.



Na Konferenciji sudjeluju i brojni partneri iz Hrvatske, a Combisu, pružatelju IT usluga u Hrvatskoj, Microsoft je dodijelio nagradu Microsoft Country Partner of the Year 2017 za Hrvatsku. Kako je rečeno Combis se posebno istaknuo kao vodeći Microsoftov partner u provođenju cloud transformacije u Hrvatskoj te je razvio više rješenja kao što su ERScheduler, Olive Manager i HireMe za različite industrije.



Tijekom Microsoft Inspire Konferencije, čelne osobe iz KPMG, Schneider Electric, Sephore, Adobe, Track’em i mnogih drugih kompanija održat će prezentacije o digitalnoj transformaciji kroz koju trenutačno prolaze. KPMG je na primjer, najavio da rade s Microsoftom kako bi kreirali KPMG Digital Solutions Hub te će uz KPMG "Clara" na Azure platformi, postati prva od četiri velike konzultantske tvrtke koja je svoju revizijsku platformu prebacila u cloud.



Više od 40 godina, rast Microsofta je usko povezan s partnerskom mrežom putem koje kompanija ostvaruje čak 95 % ukupnog poslovanja. Danas Microsoft ima više od 64.000 cloud partnera što je više nego AWS, Google i Salesforce zajedno, a tijekom prošle godine broj partnera je povećan čak za 30 %. Partneri ukupno zapošljavaju 17 milijuna osoba širom svijeta, a prema procjenama IDC-a Microsoft i partneri će generirati gotovo bilijun dolara prihoda u 2017.