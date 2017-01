Rezultati istrage oko Notea7 navodno su procurili tjedan ranije

Priču oko zapaljenja Samsungovog Notea7 već znaju i ptice na granama, kao i rezultat nje – trajno povlačenje uređaja sa svih tržišta. Do sada je kao glavni krivac spominjala baterija, a kako bi u te tvrdnje bili 100% sigurni Samsung je pokrenuo i internu istragu.



Korejski mediji navode kako je istraga završena te kako će Samsung njezine rezultate javnosti predstaviti idući ponedjeljak, 23. siječnja 2017. godine. No, kako to u današnje vrijeme biva, isti mediji navode kako su se uspjeli dokopati rezultata tjedan dana ranije te su objavili dio njih.



Prema njima, baterija ipak nije jedini krivac već su za eksplozije i zapaljenja sukrivci dizajn telefona te loš softver. Zaključeno je kako je Note7 pretrpan mogućnostima (S-Pen, skener šarenice oka…), a što je u konačnici (zbog želje za što manjim uređajem) rezultiralo lošim odvodom topline.



Kao dodatan problem navodi se i loš softver koji nije prekidao napon prilikom pregrijavanja uređaja, što je morao. Ipak imajte na umu kako ovo nisu još uvijek službene informacije, njih ćemo saznati za tjedan dana kada Samsung objavi službene rezultate istrage.