ROG GR8 II je najmanje VR računalo na svijetu

Asusova ponuda gamerskih računala bogatija je za još jedan model iz ROG serije –ROG GR8 II. Prema tvrdnjama proizvođača radi se o najmanjem računalu na svijetu koje je sposobno za VR gaming.



ROG GR8 II dolazi upakiran u 4-litreno kućište ukupne težine 4 kilograma. Unatoč omanjim dimenzijama (88 x 299 x 281,3 milimetara) unutar kućišta našlo se dovoljno mjesta za ugradnju snažnih komponenti poput Intelovih Skylake i Kaby Lake procesora te Nvidijine grafičke kartice GeForce GTX 1060 s 3 GB GDDR5 memorije i 230-vatnog napajanja.



ROG GR8 II moći će se nabaviti u više različitih konfiguracija. Ovisno o potrebama i dubini novčanika kupci će moći izabrati između tri Core i5 (i5-6400, i5-6700 i i5-7400) te jednog Core i7 procesora– i7-7700.



Po pitanju radne i podatkovne memorije ROG GR8 II može se opremiti s do 32 GB DDR4 memorije brzine 2.133 i 2.400 MHz, mehaničkim diskovima (2,5“) kapaciteta od 500 GB do 1 TB te s SSD-ovima M.2 formata kapaciteta od 128 GB do 512 GB.



Asus je s prednje strane računala uz Power tipku postavio i dva USB porta te audio portove (za slušalice i mikrofon). Stražnja strana kućišta bogatije je opremljena –2x USB 3.0, 2x USB 3.1 (1x Type A, 1x Type C), 2x HDMI te po jedan DisplayPort i LAN port. Nadalje tu je i optički S/PDIF i 3,5-milimetarski audio izlazi. Od bežičnih tehnologija podržani su Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth (4.2).



Budući da je računalo namijenjeno gamerima, Asus nije zaboravio ni na Aura osvjetljenje, ali ni na smanjenje buke tijekom rada. ROG GR8 II u stanju mirovanja proizvodi buku jačine 23,8 dB dok buka tijekom rada ne prelazi preko 40,6 dB.



U trgovine stiže tijekom prvog tjedna idućeg mjeseca (veljače) po cijeni od oko 950 funti (oko 8.300 HRK).