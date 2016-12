Role papira za čišće mobilne uređaje u japanskim zrakoplovnim lukama

Prema brojnim istraživanjima, zasloni mobilnih uređaja sadrže i do 20 puta više bakterija od tipične toaletne školjke. Stoga su se u glavnoj japanskoj međunarodnoj zrakoplovnoj luci Narita dosjetili kako će riješiti taj problem.



U suradnji s japanskim nacionalnim telekomunikacijskim operaterom NTT Docomo na točno 86 lokacija (ponajviše u toaletima) u dolaznim terminalima zrakoplovne luke Narita instalirane su male role papira koje podsjećaju na role toaletnog papira.



No zapravo je riječ o papiru kojim se mogu očistiti mobilni uređaji te na sebi sadrži razne promotivne informacije za turiste, kao što su informacije o nacionalnoj Wi-Fi mreži te preporuke za instalaciju aplikacija za turiste. Riječ je o promotivnoj akciji koja će trajati do ožujka iduće godine.