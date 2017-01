Rubinov mobitel prošao kroz GeekBench

Na Geekbenchovim internetskim stranicama zabilježen je uređaj naziva Essential FIH-PM1 za kojeg se vjeruje da predstavlja Rubinov modularni mobitel o kojem smo nedavno pisali. Podsjetimo, Rubin pokušava napraviti mobitel kojim bi parirao tzv. flagship uređajima ostalih tvrtki, s tom razlikom što bi se njegov mobitel zbog modularnog dizajna u svakom trenutku mogao nadograditi.



Prema podacima koje je zabilježio Geekbench Rubin, pored vjere u opstojnost modularnih mobitela ne vjeruje u velike količine radne memorije. Naime, dok na tržištu postoje modeli sa 6 GB (OnePlus) i 8 GB (Asus) RAM-a, on je za svog modularca odabrao „samo“ 4 GB.



S druge strane posegnuo je za najnovijim Qualcommovim SoC-om – Snapdragonom 835. Iako je postojala nedoumica koji će OS Rubin odabrati za svoj novi mobitel (Essential Products Inc. je registriran i za proizvodnju operativnih sustava) čini se kako je odluka na kraju pala na Googleov Android, točnije na Android 7.0, Nougat.



Radni naziv uređaja – Essential FIH-PM1 ujedno otkriva kako je Rubin uspio postići dogovor s Foxconnom oko proizvodnje. Naime, FIH je skraćenica za Foxconn International Holdings.



Geekbench navodi kako je Rubinov mobitel u single-core testovima osvojio 1.844, a u multi-core testovima 5.426 bodova. No, treba imati na umu kako su ovo rezultati još nedovršenog uređaja te kako bi oni u konačnici mogli biti i bolji.