Ryzen 3 procesori već od 109 USD

AMD je prije par dana najavio vrlo skori dolazak Ryzen 3 i Threadripper procesora na tržište. Prema zadnjim službenim podacima to će se dogoditi krajem srpnja (27. srpnja) za Ryzen 3 te početkom kolovoza za Threadripper procesore.



I dok se je AMD već tada izjasnio oko cijene Threadripper procesora (799 i 999 USD), oko Ryzen 3 modela bio je poprilično šutljiv. No, čini se kako cijena Ryzen 3 procesora nije mogla dugo ostati tajna jer se jedan od dobavljača izlanuo na Redditu vezano uz nju.



Prema njemu, najjeftiniji model koji će 27. srpnja stići u trgovine diljem svijeta stajat će 109 USD. Podsjetimo, za tu cijenu dobit ćete Ryzen 3 1200 procesor koji ima 4 jezgre i 4 threada. Osnovna brzina kod ovog modela je 3,1 GHz, a Boost brzina 3,4 GHz.



Za koji dolar više, točnije za 129 USD moći ćete svoje računalo opremiti s Ryzen 3 1300X procesorom, koji također ima po 4 jezgre i 4 threada, ali i nešto veće brzine – osnovna mu je 3,5 GHz, a Boost 3,7 GHz.



Ipak dok se AMD službeno ne oglasi vezano uz cijene iste smatrajte tek glasnima, koji se na kraju mogu, ali i ne moraju pokazati točnima. Gore navedene informacije neka vam budu tek okvirni orijentir koliku količinu zelembaća trebate prikupiti do 27. srpnja.