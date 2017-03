Sabre 15 stigao i na Gigabyteove stranice

Gigabyte je na ovogodišnji CES 2017 donio i jedno prijenosno računalo za gemere –Sabre 15 kojeg je tek ukratko predstavio. Sada koji mjesec kasnije dotičnije stigao i na Gigabyteove internetske stranice čime su postale poznate i detaljnije specifikacije.



Sabre 15 kako otprije znamo ima 15,6“ FHD zaslon (1.920 x 1.080 točaka) te ovisno od modela Nvidijine grafičke kartice GeForce GTX 1050 i GeForce GTX 1050 Ti s 2 GB i 4 GB VRAM-a. također do sada smo imali prilike saznati i kako će Sabre 15 imati i poveću količinu podatkovnog prostora–do 3 TB.



Potonje je postignuto kombinacijom terabajtnog SSD-a (M.2) i dvoterabajtnog mehaničkog diska (2,5"). Naravno iz konfiguracije nije mogla izostati ni RGB tipkovnica čiji se hod tipki u konačnici smanjio s najavljenih 2,2 milimetara na okruglih 2. Ovisno o dubini kupčevog džepa Sabre 15 se može opremiti s do 32 GB DDR4 memorije (2.400 MHz).



Kako i priliči prijenosniku za 2017. godinu, pokretačku snagu crpi iz Intelovog Core i7 procesora sedme generacije, poznatije još pod nazivom Kaby Lake –Core i7-7700HQ. Gigabyte je kod dizajniranja ovog prijenosnika posebno mislio na gamere koji ne vole tijekom mrežnih nadmetavanja koristiti slušalice, ali opet vole glasovnu komunikaciju s ostalim igračima. Za njih je pripremio dva mikrofona čija je namjena eliminacija pozadinske buke kako bi razgovor bio što jasniji.



Gigabyteov Sabre 15 nema tri zaslona kao Razerov koncept, ali to kompenzira mogućnošću spajanja do tri dodatna monitora. Za dobar zvuk tijekom gaminga pobrinut će se stereo zvučnici (2 W) te Sound Blaster Cinema 3 tehnologija. Gigabyte je prijenosnik opremio s baterijom kapaciteta 4.200 mAh.



Sa softverske strane u ponudi su Windows 10 u Home i Pro inačicama. Dimenzije prijenosnika su 378 x 267 x 26,9 milimetara, a težina oko 2,5 kilograma. Cijena za sada nije poznata, a detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.