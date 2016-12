Sada i korisnici mogu Facebooku prijaviti lažne vijesti

Bez velike pompe Facebook je uveo mogućnost da korisnici sami prijave objave za koje smatraju da su lažne. Ova se mogućnost posebice odnosi na lažne vijesti koje su vrlo aktualna tema posljednjih tjedana – tema je postala toliko popularna da je o njoj svoje mišljenje prije koji dan dao čak i Papa Franjo.

Lažne, izmišljene i pretjerano senzacionalističke vijesti plodno su tlo za širenje pronašle upravo na Facebooku, gdje ih brojni korisnici dijele sa svojim prijateljima bez ikakve provjere ili kritičkog promišljanja, pa se lažne informacije vrlo brzo prošire svijetom. Za one korisnike koji ipak malo razmišljaju kad pročitaju neku prijelomnu vijest ili clickbait naslov, Facebook je sada uveo mogućnost prijave ovakvog sadržaja.

Kao i do sada, za prijavu neželjenih objava potrebno je odabrati izbornik u gornjem desnom kutu objave (strelica prema dolje), pa potom označiti "Prijavi objavu" (Report post). Nakon toga, želite li Facebookovim administratorima dojaviti da je riječ o lažnoj vijesti, odaberite opciju "Mislim da ne bi trebalo biti na Facebooku" (I think it shouldn't be on Facebook). Potom se nudi opcija "Lažna vijest" (It's a false news story).

Facebook kaže da se ovu opciju treba odabrati pri prijavljivanju namjerno lažnih ili zavaravajućih vijesti, te obmana koje je opovrgnuo ugledan izvor. U društvenoj mreži se, vjerojatno, nadaju da će im korisničke prijave pomoći u detektiranju izvora koji šire lažne vijesti, kako bi se News Feed milijuna ljudi diljem svijeta očistio od tog vida smeća.