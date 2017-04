Safirni HTC U Ultra stiže i u Europu

Sredinom siječnja 2017. godine HTC je predstavio svoje tada najnovije mobitele – HTC U Ultra i HTC U Play. Najsnažniji model od spomenutog dvojca je HTC U Ultra koji je tada predstavljen u dvije različite inačice – s Gorilla Glass 5 te Safirnom zaštitom zaslona.



Nešto lošiju Gorilla Glass 5 zaštitu dobio je model s 64 GB interne memorije, a napredniju zaštitu u vidu safirnog stakla model s 128 GB interne memorije. Model s manje podatkovnog prostora je već duže vrijeme dostupan na brojnim svjetskim tržištima, uključujući i europsko, dok je 128-gigabajtni model sa safirnim staklom do sada bio dostupan isključivo na tajvanskom tržištu.



No, to će se uskoro promijeniti jer je HTC od 18. travnja 2017. odlučio tzv. safirni model ponuditi i na drugim tržištima u koja se ubraja i ono europsko. No treba imati na umu kako bolja zaštita te veća količina podatkovnog prostora sa sobom nosi i veću cijenu.



Na njemačkom tržištu cijena će iznositi 849 eura, a na švicarskom isto toliko franaka.