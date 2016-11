Samsung i Apple polako gube bitku s ostalim proizvođačima mobitela

Samsung i Apple polako, ali sigurno gube svoj dominantni tržišni udio u mobilnom svijetu. Naime, obje tvrtke zadnjih mjeseci bilježe gubitke uslijed manje potražnje, a time i manje prodaje njihovih mobitela.



Dok je Samsungu presudila nezgodna epizoda s mobitelom Galaxy Note7, kojeg je zbog problema sa samozapaljenjem morao dva puta, od toga drugi put i trajno povući s tržišta, Appleu se pripisuje drugi grijeh –pad inovativnosti. Sve to je ponukalo njihove do sada vjerne kupce da sigurnost i inovativnost potraže negdje drugdje– tj. kod drugih proizvođača mobitela poput Huaweija, Oppoa i drugih.



Dok Samsung i Apple bilježe konstantne padove, Huaweiju za to vrijeme ide i više nego dobro, što je tom tajvanskom proizvođaču mobitela omogućilo da počne puhati Appleu za vrat. Ako se dosadašnji trend nastavi duže vrijeme, Huawei bi mogao postati opasnost i za Samsung.



Naime, u usporedbi s istim periodom prošle godine, Samsung i Apple su zabilježili osjetni pad prodaje, a time i osjetno manji tržišni udio. Samsung je s prošlogodišnjih 23,6% tržišnog udjela pao na ovogodišnjih 19,2%, a Apple s prošlogodišnjih 13% na ovogodišnjih 11,5%.



Za to vrijeme ojačale su tvrtke Huawei, Oppo i BBK koje su trenutno pozicionirane kao treći, četvrti i peti proizvođač mobitela u svijetu. Huaweijev trenutni tržišni udio je 8,7%, Oppov 6,7%, a BBK-ov 5,3%.