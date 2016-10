Samsung ne želi isplatiti odštetu za požare Notea 7

Iz garaže Wesleya Hartzoga

Samsungov Galaxy Note 7 povučen je s tržišta, ritualno je pokopan, i svijet je spreman nastaviti sa životom. No, Note 7 nije se još niti ohladio, a njegov proizvođač i dalje je predmet brojnih kontroverzi. Britanski Guardian prenosi priču jednog korisnika Notea 7 iz američke savezne države Illinois. Njegov se uređaj zapalio na noćnom ormariću, a on ga je, u pokušaju da spriječi veći požar, pokušao odnijeti van kuće. Dospio je, ipak, samo do kuhinje, gdje je morao po zaštitne rukavice – a u međuvremenu je Note 7 sijao svoj "vatromet" gdje god je stigao.

Nesretni John Barwick ostao je tako bez mobitela, ali i s opožarenim domom. Nastradali su mu noćni ormarić, krevet, madrac, zavjese, tepih, te kuhinjska radna površina. Ukupna šteta procijenjena je na oko 9.000 dolara. Sve je prijavljeno Samsungu, ali oni su odbili platiti odštetu.

Slično su iz korejske kompanije postupili i u slučaju Wesleya Hartzoga iz Južne Karoline, gdje je Note 7 uzrokovao velik požar kuće i garaže. Ovaj korisnik, inače vatrogasac, već mjesec dana pregovara sa Samsungom o odšteti – a za to vrijeme ne može živjeti u svojoj požarom teško oštećenoj kući.

U najmanje još jednom slučaju Galaxy Note 7 oštetio je namještaj – onaj Shawna Mintera iz Virginije, a ni ovom korisniku Samsung još uvijek nije odgovorio na odštetni zahtjev.