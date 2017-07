Samsung povećava investicije u proizvodnju memorije

Iz Samsunga je danas priopćeno kako će ova kompanija tijekom narednih četiri godine uložiti dodatnih najmanje 18,6 milijardi dolara u svoje tvornice za proizvodnju čipova i ekrana za pametne telefone. Ovaj potez je na tragu želje Samsunga da učvrsti svoju vodeću poziciju na tržištu prije svega memorijskih čipova, za kojima potražnja kontinuirano raste.

Do sada su investicije u tvornice čipova iznosile oko 10 milijardi dolara na godinu. Samsung planira najavljenim povećanjem tog iznosa do 2021. proširiti i nadograditi svoje proizvodne pogone u južnokorejskim gradovima Pyeongtaeku i Hwaseongu, te zaposliti čak i do 440 tisuća novih radnika u istom razdoblju.

Samsung inače drži oko 40% svjetskog tržišta memorijskih čipova, a ta je grana proizvodnje jedna od glavnih uzdanica ove kompanije i zaslužna je za njihove vrlo dobre financijske rezultate u posljednjih nekoliko kvartala.