Samsung predstavio Galaxy A8 (2016)

Samsung je prošle godine predstavio svoj prvi mobitel iz Galaxy A8 serije. Tada je to ujedno bio i najtanji mobitel kojeg je ova južnokorejska tvrtka do tada predstavila.



Sada krajem rujna, stigao je i ovogodišnji Galaxy A8 (2016) model kojeg odlikuje noviji hardver, ali i ponešto veća debljina i težina. Samsung se i ovaj put odlučio za 5,7“ Super AMOLED zaslon rezolucije 1.920 x 1.080 piksela (podržava Always On Display funkciju), no ovaj put pogonsku snagu daje osmojezgreni Exynos 7420.



Količina RAM-a je uvećana za 50% te novi Galaxy A8 (2016) raspolaže s ukupno 3 GB RAM-a. Također ovaj put kupci mogu birati između dva modela – onog s 32 GB interne memorije, te između modela s 64 GB interne memorije. Kupci kojima početni podatkovni prostor nije dovoljan mogu ga dodatno nadograditi pomoću microSD memorijskih kartica koje su podržane do kapaciteta od 256 GB.



Sa stražnje uređaja zadržana je kamera rezolucije 16 MP, no prednja tzv. selfie kamera je nadograđena s prošlogodišnjih 5 MP na 8 MP. Zbog debljeg kućišta koji sada umjesto 5,9 milimetara ima debljinu od 7,2 milimetara našlo se mjesta i za bateriju većeg kapaciteta – 3.300 mAh.



Od tehnologija Galaxy A8 (2016) podržava Bluetooth (4.2), Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, A-GPS, GLONASS i NFC. Samsung je dodao i podršku za Samsung Pay i senzor otiska prsta koji se nalazi ispod Home tipke. Sa softverske strane uređaja nalazi se Android Marshmallow 6.0.1. i novo korisničko sučelje - Grace UX koje je premijeru doživjelo s neslavnim Noteom7.



Dimenzije uređaja su 156,6 x 76,8 x 7,2 milimetara, a težina 182 grama. Samsung Galaxy A8 (2016) na domaćem (južnokorejskom) tržištu u prodaju kreće od danas (1. listopad) po cijeni od oko 580 USD. Cijena za ostala svjetska tržišta gdje će ga također biti moguće nabaviti tek treba biti formirana.