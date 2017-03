Samsung predstavio QLED, svoje nove najbolje televizore

Ako nas redovito pratite, za televizore QLED već ste čuli, jer smo o njima izvještavali s pretpremijere, održane prije mjesec dana u Barceloni. Za globalno predstavljanje svojih novih najboljih televizora Samsung je odabrao Pariz, čiji je status "Grada svjetlosti" usklađen sa tehnološkom filozofijom iza QLED-a.

Pod nazivom QLED bit će okupljeni modeli iz linija Q8 i Q9, u rasponu dijagonala od 49 do 88 inča. Radi se o LED televizorima s tehnologijom Quantum Dot, 4K rezolucijom i podrškom za HDR (HDR10 Plus, da budemo posve precizni). Kvaliteta prikaza na modelima izloženim u prostoru pariškog Carousell du Louvrea (prostor s izokrenutom piramidom, u kojem je snimljena scena iz Da Vincijevog koda) djeluje izvrsno, no to se danas takorekuć podrazumijeva.

Očito svjestan takvog stanja stvari, Samsung je na događaju manje pričao o poboljšanjima u bogatstvu i preciznosti boja, tehnologijama za napredno procesiranje slike i blagodatima HDR-a, a mnogo više o detaljima koje konkurencija ne nudi. Tu bismo svakako izdvojili način spajanja QLED televizora.



Naime, koristi se izrazito tanki i prozirni optički kabel, koji povezuje televizor s kompaktnim vanjskim modulom, u kojem se nalaze procesor i svi konektori. Kad se razvuče po zidu, kabel je praktički nevidljiv, što osobito efektno izgleda kad se televizor montira na zid. Promjer spomenutog kabela je 18 milimetara, duljina mu može biti do 15 metara, a propusnost iznosi 75 Gbit/s– više no dovoljno za 4K HDR video. To, doduše, neće biti jedini kabel koji izlazi iz televizora, budući da ga još uvijek treba i napajati. Taj dodatni naponski kabel u prezentacijama lukavo nije spomenut, a i svi izložbeni primjerici QLED televizora su se svojski trudili sakriti ga, ali ipak nam nije promaknuo.



Za zidnu montažu QLED televizora Samsung je predvidio takozvani No Gap Wall-Mount, nosač na kojem je televizor posve priljubljen uz zid, a tu su i dva dopadljiva stalka. Gravity Stand omogućava slobodno zakretanje televizora u lijevu i desnu stranu, a Studio Stand izgleda poput slikarskog postolja (i koristi svoje noge za sakrivanje kabela).

U fokusu nove Smart TV platforme više nisu aplikacije, nego sadržajJoš jedan detalj u kojem Samsungovi QLED televizori djeluju obećavajuće jest rekoncipirana Smart TV platforma. Napokon je netko shvatio da okosnica Smart TV-a ne smiju biti aplikacije, već konkretni sadržaji. Sučelja tvrtkinih novih televizora u prvi plan stavljaju njih, na način da na glavnom ekranu vidimo serije, filmove i glazbu koja bi nas mogla zanimati, a unutar čega se oni izvode kad ih pokrenemo – za to se televizor brine sam. Uključena je podrška za servise kao što su Netflix, HBO GO, YouTube, Deezer, Spotify i broje druge, a integriran je i Shazam, stoga će nam televizor znati reći naziv i izvođača pjesme koja trenutno svira. Pojednostavljene su i ikone za prikaz sučelja pa više nećemo gledati HDMI1, HDMI2, HDMI3 i HDMI4 i pitati se što se iza njih nalazi, već će svi konektori dobiti opisni naziv uređaja koji su u njih spojeni (HTPC, Blu-ray Player, PlayStation 4 i slično).

One Remote Control nudi glasovno upravljanje, ali i lako korištenje televizora na tradicionalan način, pomoću tipkiZa manevriranje kroz sučelje zadužen je stilizirani i neobično jednostavni One Remote Control. Jedna od udarnih mogućnosti ovog daljinskog upravljača je upravljanje glasom, što većini nas Hrvata neće biti od osobite koristi. Srećom, zadržane su sve najvažnije tipke, stoga se nekorištenjem glasovnih naredbi ne gubi mogućnost upotrebe svih funkcija televizora.



QLED televizori u prodaju kreću tokom ovog mjeseca, a o cijenama nije bilo riječi. Međutim, kako se radi o uređajima s vrha Samsungove ponude, nije za očekivati da će biti za svačiji džep.

Frame - televizor namijenjen cjelodnevnom radu, koji u "slobodno vrijeme" prikazuje umjetnineNa pariškom događaju vidjeli smo i Frame, televizor za kojeg je Samsung zamislio da će raditi 24 sata dnevno i biti postavljen na zidove u kući. Po potrebi će prikazivati tipične televizijske sadržaje, a kad ga prebacimo u takozvani Art Mode, na njemu ćemo vidjeti umjetničke slike, fotografije i slično. Stvar je izvedena na način da prikazana umjetnina doista izgleda neobično nalik "pravoj". Na zidu ispunjenom kombinacijom "analognih" slika i Samsungovih Frameova, bilo je jako teško razlučiti što je papirnata slika, a što televizor. Samsung ističe da je Frame zamislio kao otvorenu platformu za umjetnike te se nada da će oni prihvatiti takav način plasiranja svojih radova. U Europu stiže za nekoliko mjeseci, s okvirima u nekoliko različitih boja.