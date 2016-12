Samsung i Sharp prekidaju suradnju oko isporuke panela

Sharp je izvijestio svog višegodišnjeg partnera, južnokorejsku tvrtku Samsung, kako će njihova međusobna suradnja biti prekinuta od iduće godine. Suradnja se dosad sastojala od Sharpovih isporuka LCD panela za televizore.



Sharpovi paneli su ugrađivani u 10% proizvedenih Samsungovih televizora. Prema izvorima iz same industrije, u Samsungu su odmah nakon primitka ove obavijesti organizirali hitni sastanak na kojem je odlučeno da će tvrtka alternativnog dobavljača LCD panela pronaći u tvrtki LG Display, podružnici njihovog najvećeg konkurenta u matičnoj Južnoj Koreji, tvrtke LG.



Inače Samsung i Sharp su sve do nedavno (prodaje Sharpa Foxconnu) ostvarivali vrlo dobru suradnju, do te mjere da je Samsung 2013. godine čak u Sharp investirao oko 90 milijuna američkih dolara, čime je tada postao peti najveći Sharpov dioničar. Nakon Foxconnovog preuzimanja Sharpa, Samsung je prodao sve svoje dionice japanske tvrtke.