Samsung širi ponudu i na All-In-One računala

Foto: CNET

Samsung na ovogodišnjem CES-u nije predstavio samo gamersko prijenosno računalo (Odyssey) već i jedno All-In-One računalo za ljubitelje dobrog zvuka koje je je opremio sa soundbarom s dva zvučnika od po 10W. Dizajnerski tim je soundbar odlučio iskoristiti i za dodatne svrhe – kao postolje te kao kućište u koje su pospremili ostatak računalnih komponenti.



Foto: CNETSamo računalo temelji se na Intelovim tehnologijama – procesor je Core i5-7400T dok se za grafički dio posla oslanja na grafiku Intel HD Graphics 630 koja dolazi integrirana u sam procesor. Ovisno o potrebama krajnjih kupaca računalo je moguće opremiti s do 16 GB DDR4 memorije (2.133 MHz).



Foto: CNETZa potrebe instalacije operativnog sustava i skladištenje korisničkih podataka Samsung je odabrao terabajtni mehanički disk (5.400 RPM). Memoriju i mehanički disk je moguće na lagan način i naknadno zamijeniti. Zaslon računala je dijagonale 24-inča i rezolucije 1.920 x 1.080 piksela. Kao dodatan plus, zaslon je osjetljiv na dodir.



Foto: CNETSamsung predvidio da se računalo koristi uz bežičnu tipkovnicu i bežičnog miša (uključeno u paket). Sa stražnje strane nalazi se po jedan USB 3.0 i USB 2.0 port, jedan HDMI In i HDMI Out port te po jedan gigabitni LAN i 3,5-milimetarski audio port (za slušalice). Sa prednje strane nalazi se web kamera s podrškom za Windows Hello funkciju.



Iz konfiguracije nije izostao ni čitač memorijskih kartica SD formata. Budući da se soundbar može koristiti i kao Bluetooth zvučnik svoje mjesto unutar kućišta našla je i baterija kapaciteta 43 Whr koja će omogućiti slušanje glazbe i kada je računalo isključeno. Uz računalo stiže i poseban softver SideSync koji služi za sinkronizaciju uređaja iz Galaxy serije s računalom.



Samsung za sada nije naveo kada će i po kojoj cijeni dotično računalo stići u prodaju.