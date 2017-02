Samsung će od sredine godine u svojim televizorima koristiti i LG-jeve zaslone

Početkom prošle godine Foxconn je kupio Sharp za oko 6,2 milijardi USD. Jedna od posljedica kupovine je otkazivanje ugovora Samsungu vezano uz opremanje njihovih televizora Sharpovim LCD zaslonima.



Zapravo, Sharp (Foxconn) je pokušao ispregovarati veće cijene no kako im to nije pošlo za rukom došlo je do raskida suradnje. Istovremeno su se pojavile i glasine kako će se Samsung okrenuti svom konkurentu – LG-ju, što se u konačnici i dogodilo.



LG-jev CEO Han Sang-beom za korejske je medije izjavio kako će LG od srpnja 2017. godine početi Samsungu isporučivati LCD zaslone za nove televizore. Također se navodi kako je Samsung za ovu godinu od LG-ja naručio 6 milijuna LCD zaslona.



Usporedbe radi - Sharp je do sada na godišnjoj bazi proizvodio za Samsung oko 5 milijuna panela, što je pokrivalo 10% Samsungove godišnje proizvodnje televizora.