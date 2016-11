Samsung upao u političku krizu u svojoj matičnoj zemlji

Tvrtka Samsung je nakon fijaska s Galaxy Note 7 uređajem i perilicama rublja doživjela novi udarac.



Tamošnje vlasti, izvršile su raciju i preuzele određene dokumente iz Samsungovih ureda u Seulu. Radi se o dokumentima koji povezuju Samsung i tamošnji Konjički savez Južne Koreje.



Naime, Južnu Koreju već neko vrijeme trese politički skandal čiji je dio i sam vrh te države, točnije predsjednica te zemlje Park Geun-hye i njezina dugogodišnja prijateljica Choi Soon-sil. Potonja osoba u vladi nema nikakvu funkciju, no nedavno je otkriveno da je imala vrlo velik utjecaj na predsjednicu, do te mjere da je zajedno s njom vodila zemlju i utjecala na neke važne političke odluke predsjednice.



Prema južnokorejskim istražiteljima, čini se kako je Choi iskoristila svoj položaj te natjerala Samsung da izvrši ulaganje u njemačku tvrtku Widec Sports u vrijednosti od 2,8 milijuna eura, koja je u njezinom vlasništvu.



Službeno novac je išao za potrebe pripremanja južnokorejskih sportaša za konjanička natjecanja na Olimpijskim igrama u Tokiju koje će se održati 2020. godine, no vjeruje se da je novac išao isključivo za jahačke vježbe kćeri gospođe Choi. To je ujedno i razlog gore spomenute racije i preuzimanja dokumenata koji povezuju Samsung i Konjički savez Južne Koreje.



Prema južnokorejskim medijima, protiv Samsunga je otvorena službena istraga zbog nuđenja nezakonitih povlastica za kćer gospođe Choi.