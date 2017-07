Samsungov 850 Pro SSD se pokazao izdržljivijim od deklariranog

Proizvođači SSD-ova obvezno u svojim specifikacijama navode i TBW podatak. Dotični označava na koliku količinu zapisanih podataka možemo računati, a bez da se SSD pokvari.

Kako su TBW vrijednosti redovito velike, obični korisnici mogu računati kako će njihov SSD bez problema raditi dugi niz godina. Je li tomu stvarno tako odlučio je provjeriti njemački časopis c't (magazin für computer tehnik) testiravši par različitih 250/256-gigabajtnih SSD-ova od različitih proizvođača.



Po njihovim povećalom (H2Bench) našli su se OCZ-ovi, Crucialovi, Samsungovi i SanDiskovi SSD-ovi. Kako bi dobiveni podati bili što točniji odlučeno je kako će se testirati po dva primjerka od svakog SSD-a. OCZ-ove boje branio je SSD TR150, Crucialove SSD BX200, Samsungove SSD-ovi 750 Evo i 850 Pro, a SanDiskove SSD-ovi SanDisk Exreme Pro i SanDisk Ultra II.



Testiranje je započeto krajem 2016. i do sredine siječnja iz testiranja je ispalo njih 9, ali su svi od reda prešli deklarirane TBW vrijednosti. Prvi koji je ispao iz natjecanja je Crucialov BX 200 koji je prije kvara uspio zapisati 187 TB podataka. Drugi SSD koji je zakazao u testu je također Crucialov BX200, ali je ovog puta prije kvara zapisano 280 TB podataka. Napomenimo kako je u oba slučaja zapisano znatno veća količina podataka nego što proizvođač u specifikacija navodi kao moguću - do 80 TBW.

Modeli –SanDisk Extreme Pro i Samsung 850 Pro pokazali su se daleko izdržljivijim od ostatka ekipe. SanDiskov Extreme Pro i Samsungov 850 Pro uspjeli su zapisati 2.200 TB podataka prije nego što se dogodio kvar.



No, kako navodi izvor drugi Samsungov 850 Pro primjerak je nastavio i dalje zapisivati podatke i to do 22. lipnja 2017. godine kada je zapisao ukupno 9.100 TB, odnosno 9,1 PB podataka. Usporedbe radi navest ćemo podatak kako je Samsung u specifikacijama za SSD 850 Pro naveo kako TBW iznosi 150 TB. Kada prebacimo TBW u godine, Samsung 850 Pro bi zapisivanjem 40 GB podataka na dnevnoj bazi potrajao 623 godine.



Ipak imajte na umu kako je količina testiranih SSD-ova premalena kako bi se dobiveni podaci smatrali relevantnim, tim više što su dva ista SSD-a (Samsung 850 Pro) ostvarila velike razlike u zapisanoj količini podataka 2.200 : 9.100 TB.