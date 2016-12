Samsungova investicija u rješenje za bolje Tizen aplikacije

U želji da se povisi kvaliteta i sigurnost aplikacija za njihov operativni sustav otvorenog koda Tizen, Samsung je odlučio izdvojiti 10 milijuna američkih dolara za investiciju u tehnologiju SVACE (Security Vulnerabilities and Critical Errors Detector).



Riječ je o tehnologiji koja će u slučaju operativnog sustava Tizen biti u stanju detektirati eventualne pogreške i ranjivosti u izvornom C i C++ kodu aplikacija razvijenih za taj sustav.



Ista tehnologija također je u stanju otkriti i razne specifične probleme u C, C++, C# i Java kodu kao što je dereferenciranje pokazivača s vrijednošću NULL, curenje memorije ili dijeljenja s nulom.



Sam SVACE razvijen je u Institutu za sistemsko programiranje pri Ruskoj akademiji znanosti, koji će i primiti gore spomenutu investiciju, ali i zadržati vlasnička prava na SVACE.



Samsung će zahvaljujući investiciji dobiti pravo na korištenje SVACE-a koji će biti implementiran u Tizenov SDK te skup alata za razvoj nativnih i web Tizen aplikacija, Tizen Studio.