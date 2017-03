Sancta Domenica pokrenula virtualnu trgovinu

Sancta Domenica predstavila je projekt SD Virtual Shop – pokrenuli su prvu hrvatsku virtualnu trgovinu elektronike. Trgovina je skrojena po uzoru na njihovu poslovnicu u City Center One West u Zagrebu, a korisnici mogu istražiti i pregledati cijelu ponudu trgovine u 360 VR formatu, kao da su zaista tamo, i to na svojim desktop/laptop/tablet računalima, pametnim mobilnim telefonim ili kroz VR naočale.



Da bi iskustvo bilo sto sličnije onom u stvarnoj fizičkoj trgovini, u SD Virtual Shopu će vas dočekati i video vodiči s virtualnim savjetnikom koji će pomoći u izboru prije kupovine. Svi izloženi uređaji/zone su klikabilne te putem aktivnih linkova i vode do webshopa gdje se može obaviti finalna kupovina do čak 36 rata i sa besplatnom dostavom na adresu, a u gradovima gdje su i SD trgovine - ZG/RI/ST - čak i isti dan - u roku od tri sata od kupovine.



Do sada su u cijelom svijetu, ozbiljniji iskorak u smjeru VR shopova napravili globalni ecommerce giganti; Ebay i Alibaba, ali s potpuno umjetno stvorenim virtualnim okružjem, put koji je također inicijalno odabrao i poznati hrvatski investitor i poslovni anđeo Hrvoje Prpić sa svojim inovativnim projektom "Trillenium". Sancta Domenica se u ovom projektu fokusirala na digitalnu virtualizaciju njihove stvarne postojeće trgovine.



„Kroz ovaj projekt, iskustvo SD fizičkih trgovina želimo približiti i potrošačima van gradova ZG/RI/ST. S ovim konceptom želimo omogućiti jedan potpuno novi i inovativni način digitalnog istraživanja naše ponude, a vjerujemo da će ova inovacija dati dodatni obol i percepciji našeg poslovnog modela i van granica lijepe naše, pred početak internacionalne širenja SD maloprodajnog lanca na okolna tržišta (Austrija, Slovenija, BIH)“, izjavili su iz Sancta Domenice.



„S druge strane, jasno bi voljeli napomenuti da ovo Virtual Shop rješenje ne vidimo kao neki budući mainstream ecommerce koncept koji će promijeniti dosadašnje standarde i navike potrošača u online kupovini, već na njega gledamo kao zgodan i inovativan dodatak uz postojeća standardizirana ecommerce rješenja čime se želimo dodatno diferencirati od konkurencije i ponuditi neke nove jedinstvene vrijednosti samim potrošačima upotrebom najnovijih tehnologija u sferi virtualne stvarnosti“, nadodali su pokretači ovog projekta.



Projekt je idejno i konceptualno u potpunosti razvijen unutar Sancta Domenice, uz vanjskog produkcijskog partnera - tvrtku 360 Provideo, a razvoj je trajao duže od devet mjeseci.



Dodatne upute vezane uz korištenje SD Virtual Shopa potražite ovdje.