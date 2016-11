SAP HR Agenda: „Organizacijska kultura i poslovni rezultati“

SAP je na današnjem događanju SAP HR Agenda pod sloganom „Organizacijska kultura i poslovni rezultati“ s poslovnim partnerom tvrtkom b4b, predstavio najnovije trendove u području upravljanjima ljudskim resursima.



Cloud tehnologija izazvala je revoluciju u poslovanju, a područje upravljanja ljudskim resursima pritom nije iznimka. Kako bi omogućio tvrtkama optimizirati ljudske resurse za izazove današnjice i pripremiti ih za sutrašnjicu, SAP je predstavio SAP SucessFactors. SAP SucessFactors je poslovno rješenje za upravljanje talentima, zapošljavanjem, učenjem, učinkom i nagrađivanjem – koje već koristi 27 milijuna krajnjih korisnika diljem svijeta.



Tim Ringo, regionalni dopredsjednik SAP-a za regiju EMEA zadužen za SuccessFactors otvorio je događanje predavanjem pod nazivom „21st Century People: How People Engagement, Innovation and Productivity Can Transform the World“ tijekom kojeg je govorio o ljudima 21. stoljeća - kako njihov angažman, inovativnost i produktivnost mogu promijeniti svijet, dok se Ivica Vrančić, Chartered FCIPD u sklopu predavanja „Organizacijska kultura i poslovni rezultati“ osvrnuo na definiciju organizacijske kulture, njene vrijednosti i na važnost menadžmenta te izravni utjecaj i povezanost organizacijske kulture s poslovnim rezultatima.



Okrugli stol „Kad je CEO sreo HR“, koji je ugostio Nevena Vrankovića, VP Atlantic Grupa i Mojcu Domiter, Izvršnu direktoricu korporativnih ljudskih resursa, Atlantic Grupa., bio je mjesto susreta dvije najvažnije funkcije za postavljanje organizacijske kulture i postizanje poslovnih rezultata: izvršni direktori i direktori ljudskih potencijala. Sudionici okruglog stola zaključili su kako je upravo suradnja i dvosmjerna komunikacija ovih dvaju pozicija od iznimne važnosti za postavljanje organizacijske kulture i postizanje poslovnih rezultata.



Događanjem je svojim predavanjem i demonstracijom uživo pod nazivom „Nije važna samo tehnologija… Važni su ljudi koji je koriste!“ zaključio Karlo Smojver iz tvrtke b4b, vodeće regionalne konzultantske tvrtke za SAP, koja ima za cilj pomoći partnerima poboljšati svoje poslovanje i poslovne rezultate, uvođenjem najbolje svjetske poslovne prakse u informatičkoj tehnologiji – SAP sustava.