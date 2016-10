SAP Hybris Day „Tehnologija – temelj digitalnog marketinga“

SAP je na jučerašnjem događanju SAP Hybris Day pod sloganom „Tehnologija – temelj digitalnog marketinga" zajedno s poslovnim partnerom mStart, korisnicima kao i stručnjacima s područja prodaje i marketinga, predstavio niz tema vezanih uz marketinške trendove budućnosti. Digitalizacija poslovanja, očekivanja potrošača ali i kako će izgledati korisničko iskustvo u 2020. godini bile su ključne teme događanja u sklopu kojih su predstavljana napredna tehnološka rješenja i primjere iz prakse tvrtke SAP.



Događanje su otvorili direktorica tvrtke SAP, Sonja Popović i direktor prodaje tvrtke mStart, Hrvoje Veselko uvodnim izlaganjem o digitalnoj transformaciji. Dok je Hrvoje Veselko govorio o iskustvu svoje tvrtke na području implementacije Hybris rješenja, Sonja Popović je naglasila važnost tehnologije te njen utjecaju na današnji svijet, u kojem se promjene odvijaju iznimno brzo izjavivši: „Tvrtke koje žele biti uspješne u budućnosti moraju prihvatiti ove promjene i ugraditi ih u svoje poslovanje, u čemu je svakako ključna prilagodba pojedinačnom kupcu. Tehnologije SAP Hybris omogućavaju pristup ključnim informacijama o kupcima, omogućavajući analizu i oblikovanje te presonaliziranu prilagodbu. Također, predstavljaju osnovu za realizaciju učinkovitijih prodajnih i digitalnih kampanja. Ovome svakako jako može pomoći tehnologija – važan temelj digitalnog marketinga, koja pruža priliku za privlačenje kupaca.“



Cosmin Costea, direktor digitalnih strategija tvrtke Deloitte za područje Srednje Europe otvorio je seriju predavanja izlaganjem „Digitalizacija poslovanja i očekivanja potrošača - izazovi i smjernice“, tijekom kojeg su okupljeni imali priliku više čuti o digitalnim aktivnostima potrebnim za poboljšanje poslovanja.



Hrvoje Kujundžić, Direktor razvoja i Hrvoje Ljubičić, Direktor službe elektroničke trgovine, tvrtke Agrokor okupljenim sudionicima predstavili su projekt Abrakadabra, naglasivši kako su primjenom rješenja SAP Hybris napravili platformu koja postavlja novi standard u doživljaju kupnje i na taj način stavili fokus na zadovoljstvo svojih korisnika.



Panelisti okruglo stola „Marketing 2020.“ su razgovarali o ulozi potrošača odnosno korisnika u životnom ciklusu proizvoda te kako će ta uloga izgledati u budućnosti, pojasnivši kako će se kupac moći aktivno uključiti u dizajn novog proizvoda, definiranje njegovih mogućnosti ili barem u izbor njegovih varijanti.



U sklopu izlaganja na događanju, tvrtka SAP je predstavila demo pod imenom „Jedan Customer – Many Journeys – Infinite Possibilities“ koja je sudionicima događanja pružila uvid u to kako izgleda digitalno korisničko iskustvo iz četiri perspektive - otkriće (marketing), akvizicija (commerce), prodaja (sales) i pružanje usluge (service). Ovo je ujedno i pregled četiri glavna bloka koja predstavljaju Hybris arhitekturu. Naime, povezivanje s kupcem je kritično, jer to može biti glavni diferencijator u odnosu na konkurenciju. Također, povezivanje znači pružanje informacija putem kupcu preferiranog kanala, odgovaranje na njihova pitanja prije nego što su ih sami postavili, rano komuniciranje svoje ponude i opcije, često i usklađeno s prepoznatim očekivanjima kupca.