Selfi štapovi su out, vrijeme je za selfie dronove

Na poznatoj crowdfunding stranici –Kickstarteru se trenutno vodi kampanja kojoj je cilj skupiti novčana sredstva za izradu minijaturnog drona naziva AirSelfie. Kako mu sam naziv kaže, jedina zadaća ovog drona bit će snimanje selfie fotografija.



Kako bi snimili što bolju selfie fotografiju vlasnici mobitela danas koriste različite vrste selfie štapova, od onih koji se na mobitel spajaju pomoću 3,5-milimetarskog audio konektora do nešto naprednijih koji u svrhu „okidanja“ selfija koriste Bluetooth tehnologiju. No, početkom iduće godine u trgovine stiže AirSelfie koji će tu trivijalnu stvar učiniti još jednostavnijom.



Naime, kako proizvođač navodi (britanski startup AirSelfie Holdings Ltd.) njihovim minijaturnim dronom moći će se upravljati pomoću mobitela s iOS i Android operativnim sustavima kroz posebnu aplikaciju.



Princip rada je dosta jednostavan, pomoću mobitela se dron postavi na željenu visinu (do 20 metara) i u željeni položaj nakon čega će se dron što je više moguće stabilizirati i snimiti željenu fotografiju pomoću integrirane kamere.



Kamera ima rezoluciju od 5 MP i može snimati video u HD kvaliteti. Snimljeni materijal se pohranjuje na memorijsku karticu microSD formata (uz dron dolazi kartica kapaciteta 4 GB), a na mobilne uređaje se automatski prebacuje putem Wi-Fi mreže kada se dron umetne u kućište koje može poslužiti i kao navlaka za mobitel.



Kao dodatna oprema u ponudi će biti i Powerbank kućište koje će omogućiti nadopunjavanje baterije (do dodatnih sat vremena uporabe) ugrađene u AirSelfie dron. Prodaja bi trebala početi u ožujku 2017. godine po cijeni od oko 300 USD, odnosno prema današnjem tečaju, po cijeni od oko 2.100 kuna.



AirSelfie Holdings Ltd. je u prvih par dana kampanje uspio prikupiti tražena novčana sredstva (45.000 USD), pa čak i prikupiti koji dolar više. Trenutno je 872 osobe uplatilo 165.132 USD, a do kraja kampanje je ostalo još 29 dana.