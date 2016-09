Siemens proslavio dva jubileja

U petak je u Muzeju suvremene umjetnosti Siemensa u Hrvatskoj obilježio 130 godina djelovanja. Na svečanosti se okupilo četiristotinjak poslovnih partnera i suradnika. Bila je to prilika da se proslavi i dvjestoti rođendan utemeljitelja tvrtke - Wernera von Siemensa - čovjeka čije su vizije, inovacije i poduzetnički duh pomogli stvoriti globalnu kompaniju koja danas posluje u više od 200 zemalja svijeta.

Na početku događanja uzvanicima su se obratili izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Marko Jurčić te Mladen Fogec, predsjednik Uprave Siemensa Hrvatska, koji je tom prilikom istaknuo: “U ovom dugom razdoblju partnerstvo Siemensa i domaćeg gospodarstva iznjedrilo je mnogo uspješnih projekata te rezultiralo novim vrijednostima za naše korisnike, pojedince i društvo u cjelini. Na to smo posebno ponosni, ali i na naš put od inventivnosti do ingenioznosti. Upravo taj pojam najbolje dočarava to što nas u Siemensu pokreće.”

Organizirana je i prigodna interaktivna izložba Siemensove opreme, koja je za cilj imala prikazati novi koncept Ingenuity for life.