SilverStone predstavio tri nova Strider Titanium napajanja

SilverStone je predstavio nove modele računalnih napajanja iz Strider Titanium serije. Novi modeli dolaze pod nazivima ST1100-TI, ST1300-TI i ST1500-TI i odlikuje ih snaga od 1.100 W, 1.300 W i 1.500 W.



Sva tri modela su u potpunosti modularna i odlikuju se 80 Plus Titanium certifikatom koji vam jamči iskoristivost između 90 i 94 % pri opterećenju od 10% do 100%. Sva tri modela imaju po jednu +12V granu koja ovisno o modelu ima maksimalnu snagu od 92 A (1.100 W), 108 A (1.300 W) ili 125 A.



Hlađenje je kod sva tri modela izvedeno pomoću jednog 135-milimetarskog ventilatora koji je tih u radu (do 18 dBA) i koji se ne uključuje kada je opterećenje napajanja ispod 20%. Buka koju napajanja proizvode tijekom rada ne prelazi preko 36 dBA. Što se kvalitete i izdržljivosti tiče SilverStone navodi kako su napajanja opremljena s japanskim kondenzatorima te kako im je MTBF minimalno 100.000 radnih sati.



Dimenzije napajanja su 150 x 86 x 180 milimetara, a težina 3,96 kilograma. Cijena po dolasku u trgovine za sada nisu poznate. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.