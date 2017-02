Širi li se život svemirom?

Ima jedna spilja, najčudnija na svijetu. Kud čudna – fantastična! Izgleda naime kao je došla ravno iz filma o Supermanu, iz njegova ledenog dvorca pokraj Sjevernoga pola. Cijela je spilja puna dugačkih kristala, ali ne kristala leda nego kristala gipsa, tako velikih da se po njima mogu penjati speleolozi. Riječ je o Spilji mačeva i još fantastičnijoj Spilji kristala u Chichuahui, u sklopu meksičkog rudnika Naica. Prvu su spilju rudari pronašli 1910., a drugu - s još većim kristalima - tek 2000. godine. U njima su geolozi i drugi znanstvenici otkrili mnoge tajne prirode.



Jedna od tih tajni otkrivena je tek nedavno, ove godine. Znanstvenici su naime objavili kako su u tim velikim kristalima gipsa pronašli spore bakterija stare između deset i pedeset tisuća godina. Kad su ih stavili na hranjivu podlogu, spore su oživjele. Ne treba nas iznenaditi da je to istraživanje provela upravo NASA, s očitom namjerom da vide kakve sve uvjete mogu preživjeti bakterije, ili točnije njihove spore. Dva su tome razloga. Prvi je da su htjeli saznati na što treba paziti kada se steriliziraju svemirske sonde da ne bi prenijele zemaljski život na druge planete. Drugi je razlog malo pa (znanstveno) fantastičan. Treba naime vidjeti je li moguće da se život prirodno širi svemirom, s planeta na planet. Nikako ne treba odbaciti mogućnost da je život nastao na Marsu pa stigao na Zemlju, ili je možda sa Zemlje prenesen na Mars. Prijenos materijala s planeta na planet danas više nije hipoteza, nego dokazana znanstvena činjenica. Najpoznatiji meteorit s Marsa, ALH84001, pronađen je na Antarktici 1984. godine – no još je poznato deset takvih meteorita, osim navedenog.



Na pravi pogled čini se nemogućim da bi bilo što živo, pa bile to i bakterijske spore, mogle izdržati hladnoću, vakuum, a nadasve zračenje u svemirskom prostoru. No još su 1985. godine nizozemski znanstvenici napravili zanimljiv pokus. Oni su naime spore bakterije Bacillus subtilis izvrgnuli djelovanju svemira – u laboratoriju. I što su otkrili?



Otkrili su da spore najbolje preživljavaju baš u vakuumu, nekoliko stupnjeva iznad apsolutne ništice. Taj se paradoks može lako razumjeti ako se zna kako spore ne uništava samo ultraljubičasto zračenje, kojem su u pokusu bile izložene, nego njime stvoreni slobodni radikali. Kako radikali nastaju poglavito od vode i kisika, neće ih biti ako tih kemijskih elemenata nema u okolišu. Znanstvenici su izlagali spore dozi zračenja jednakoj onoj koju bi primile za 2.500 godina putovanja svemirom – pa ipak je preživjela svaka tisućita spora!



No to je bio tek početak takvih istraživanja. Izlaganje spora uvjetima u svemiru pokazalo je kako mnogo ovisi o tome u čemu se one nalaze. Trećina spora spomenute bakterije preživjelo je šestogodišnje svemirsko putovanje kada su se nalazile u kristalu soli, a čak 80 posto ako su bile zaštićene kristalima glukoze. Još su bolji rezultati postignuti kada su bile zarobljene u glini ili pak pomiješane s prahom stijena nalik na one iz meteorita. Ukratko, jedna će od milijun spora preživjeti 1,5 milijun godina ispod deset centimetra, 7,5 milijun godina ispod jednog, a čak 25 milijuna godina ispod dva do tri metra debelog zaštitnog sloja meteorske prašine. To je dovoljno, kažu znanstvenici, da se život prenese s planeta na planet - jer u gramu tla ima oko stotinu milijuna bakterija. Putovanje meteorita od planeta do planeta traje nekoliko milijuna godina: Marsov meteorit ALH84001 bio je u svemiru 16 milijuna godina.



Drugo je pak pitanje mogu li mikrobi izdržati udar meteorita. Neki da, drugi ne – bio bi najpametniji odgovor – jer treba znati kako se na mjestu udara većeg meteorita (točnije: asteroida) stvara tako visoka temperatura da se nebsko tijelo zajedno s okolnim stijenama pretvara u plin, koji se potom kondenzira i poput kišnih kapi pada na zemlju. (Jednu takvu „kamenu kap“, tektit, imam u svojoj zbirci minerala. Riječ je o crnom staklu.) No postoji poddručje oko kratera u kojem se kinetička energija došljaka iz svemira ne pretvara u toplinu nego se prenosi na okolno stijenje. Drugim riječima ono se lomi i leti u vis – tako velikom brzinom da može dostići drugu kozmičku brzinu, koja na Zemlji iznosi 11,2, a na Marsu samo 5 km/s. Pritom se stijene izbačene u svemir ne zagrijavaju: mineraloška je analiza meteorita ALH84001 pokazala kako se nije zagrijao na više od 40 oC!



I tako je, eto, teorija panspermije – da se život prenosi svemirom – vrlo popularna u 19. stoljeću dobila potvrdu u 20. i 21. stoljeću. Stare su ideje, ali nova su otkrića, nove su metode i novi su pristupi. No možda je najvažnije da znanstvenici ne odustaju od provjere hipoteza ma koliko se zdrav razum protiv njih buni. No tako je to u znanosti: što je od svega toga istina saznat ćemo tek kad pronađemo život na Marsu– ako ga pronađemo.

Dr. Nenad Raos, po struci kemičar, znanstveni je savjetnik u trajnome zvanju na zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Intenzivno se bavi popularizacijom znanosti: autor je 13 znanstveno-popularnih knjiga, 7 izložbi u zagrebačkom Tehničkom muzeju te mnogo stotina članaka po časopisima. Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad u području prirodnih znanosti HAZU-a (1996.) i Državne godišnje nagrade za promidžbu i popularizaciju znanosti (2003.).