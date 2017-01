Skupo streamanje igara u režiji Nvidije

Ekipa iz Nvidie na ovogodišnjem je CES-u izrazila želju da igračima omogući uživanje u vrhunskom gamingu bez potrebe da u svoje domove smjeste moćne high-end mašine. Kako kaže predsjednik tvrtke Jen-Hsun Huang, to će omogućiti zahvaljujući novoj verziji usluge GeForce Now koja stiže na PC i Mac.

Iako ova usluga dijeli ime sa Nvidijinom uslugom streamanja za Shield, razlike su brojne. PC/Mac verzija GeForce Nowa funkcionira poput cloud-based sustava za najam virtualnih strojeva. Tvrtka za ovu uslugu kaže da pruža „GeForce igranje na zahtjev“. Naime, na servis će se vezati postojeće igre korisnika – kolekcije će se povlačiti sa Steama, Origina, Uplaya i GoG-a – nakon čega će se igre izvoditi na Nvidijinim serverima.

Cijena usluge ovisit će o konfiguraciji koju korisnici odaberu za izvođenje svojih igara. Za 25 američkih dolara igrači će dobiti 20 sati igranja na konfiguraciji s karticom GTX 1060, dok će za isti novac biti dostupno 10 sati igranja na kartici GTX 1080. Nakon registriranja Nvidija će svim igračima ponuditi između četiri i osam besplatnih sati, a važno je spomenuti da se u sate igranja ne ubraja vrijeme utrošeno na instaliranje igara.

U usporedbi s multimedijskim streaming servisima poput Netflixa, GeForce Now prilično je skup i hardcore se igračima vjerojatno neće isplatiti. Pretpostavljamo, zato, da Nvidija cilja one koji se igraju samo povremeno ili one koji se osim na kućnom računalu žele igrati na laptopu koji nose na vikendicu ili na neko slično mjesto – pogotovo jer kupljeno vrijeme ne može isteći.

GeForce Now će u ožujku ove godine ući u early access fazu (samo u SAD-u), a puna verzija usluge postat će dostupna nedugo nakon toga.