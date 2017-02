Snap će ponuditi 200 milijuna dionica po 14 do 16 dolara

Nakon mjeseci špekulacija i nekih osnovnih informacija konačno je otkriveno više detalja vezanih uz inicijalnu javnu ponudu dionica kompanije Snap na njujorškoj burzi NYSE. Prema dokumentima koje su predali Komisiji za vrijednosne papire, dionice bi u ponudu burze trebale biti uvrštene 1. ožujka. Ukupno će biti ponuđeno 200 milijuna dionica (bez prava glasa), po početnoj cijeni koja će se kretati u rasponu od 14 do 16 dolara.

Ovim procesom od investitora će, dakle, biti prikupljeno najviše 3,2 milijarde dolara, od čega bi Snapu trebalo pripasti između 2,1 i 2,3 milijarde (ostalo odlazi suosnivačima, bankama i ostalima uključenima u proces IPO-a). Tržišna valuacija kompanije pri izlasku na burzu bit će postavljena u nižem dijelu raspona koji se do sada spominjao, od 19,5 do 22,2 milijarde dolara.

Burza New York Stock Exchange ovu će dionicu voditi pod simbolom SNAP. Neki nadobudni investitori proteklih su dana zamijenili ovaj simbol i dionicu s kompanijom Snap Interactive koja je već izlistana na burzi, pa su krenuli kao mahniti kupovati njezine dionice, označene simbolom SNA. To je početkom veljače uzrokovalo porast cijene za čak 164% u samo nekoliko dana – iako je sličnost u imenu jedina poveznica sa Snapchatovom kompanijom majkom, Snap Inc.